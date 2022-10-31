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Уряд схвалив проєкт держбюджету України на 2023 рік до другого читання

На безпеку і оборону в кошторисі передбачено 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» до другого читання, повідомила пресслужба уряду.

«Проєкт державного бюджету України на 2023 рік розробив Мінфін до розгляду парламентарями у другому читанні з урахуванням пропозицій народних депутатів і скоригованих макропоказників. Незмінним залишився загальний ресурс на національну безпеку і оборону – 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП. Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 року становить понад 20% ВВП. Мінфін продовжує роботу над залученням міжнародної допомоги від ЄС, США, МВФ та інших наших надійних партнерів для покриття дефіциту», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Повідомляється, що у схваленому законопроєкті уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.

Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%.

Дохідну частину державного бюджету запропоновано збільшити на понад 50 млрд гривень. Так, доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки становитимуть 2,6 трлн грн, що на 66,8 млрд грн більше, ніж в проєкті бюджету, представленому до першого читання. Зокрема, збільшено обсяги видатків на виплату пенсій (на 38,9 млрд грн – до 271,9 млрд грн), Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (на 16,1 млрд грн – до 35,5 млрд грн), а також на науково-технічну діяльність, пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб і для розвитку підприємництва.

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.

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