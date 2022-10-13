Голосування за держбюджет-2023 переноситься на початок листопада – заступник голови комітету

Голосування за Держбюджет-2023 переноситься на початок листопада. Про це повідомив народний депутат, член фракції «Голос» та перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

«Голосування переноситься з третього тижня жовтня на початок листопада. Формально все готово, щоб і в жовтні проголосувати. Всім, хто мріє поторгувалися за голоси, – забудьте, їх вистачає. Затримка пов’язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету і фінансувати», – наголосив він.

Міністр фінансів Сергій Марченко у вересні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету 2023 року.

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок, «за» проголосував 251» народний депутат.

Видатки бюджету оцінють у 2 573,4 мільярда гривень, з них 304,9 мільярда – зі спеціального фонду.