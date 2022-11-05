Нацбанк розширив винятки з валютних обмежень для волонтерів

Національний банк України розширив перелік товарів, які волонтери можуть купувати за кордоном за допомогою гривневих карток – про це установа повідомила 5 листопада.

Таке рішення НБУ ухвалив «ураховуючи, зокрема, запити громадян, бізнесу, волонтерів та державних органів, а також беручи до уваги рекордний рівень ліквідності банківської системи».

Відтак регулятор вніс тепловізори та «низку інших приладів» до переліку оборонних товарів, для купівлі яких:

волонтери можуть розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень

приватні особи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон в рамках місячного ліміту в 400 тисяч гривень

«Нагадаємо, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

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НБУ також заявив про послаблення для благодійних фондів. Банки не будуть враховувати наявні залишки іноземної валюти на рахунках фондів та не вимагатимуть її продажу, перш ніж дозволити таким організаціях купити валюту для оплати імпортних контрактів.

З 6 вересня 2022 року юридичні особи, за правилами НБУ, мають спершу використати всю наявну в них іноземну валюту, перш ніж купувати її на ринку.