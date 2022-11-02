Україна за 9 місяців 2022-го скоротила експорт до країн СНД на майже 24% – Верховна Рада

За період із січня по вересень 2022 року Україна скоротила експорт до країни Співдружності незалежних держав на 23,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Веровної Ради з посиланням на голову комітету з питань економічного розвитку Роксолану Підласу («Слуга народу»).

До цього показника не увійшов експорт до Росії та Білорусі, який фактично припинився після початку повномасштабної війни проти України.

«Найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів», - заявила Підласа.

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За її словами, сукупний експорт до країн СНД за дев’ять місяців 1,27 мільярда доларів. При цьому до повномасштабного вторгнення експорт України, в тому числі до країн СНД, зростав протягом кількох років.

У 2021 році в ці держави Україна експортувала товарів на 27% більше, ніж у рік до цього.

1 листопада стало відомо, що Підласа ініціювала питання про денонсацію Договору про зону вільної торгівлі (СНД) від 18 жовтня 2011 року.

«В нас є двосторонні угоди про вільну торгівлю з усіма країнами-учасницями СНД, Угода про вільну торгівлю ГУАМ, з Грузією і Молдовою ми застосовуємо також і регіональну конвенцію пан-євро-мед. Є багато інструментів, які працюють для українських виробників і немає жодної потреби брати участь в русо-центричному договорі, де Росія нав’язує свої правила і застосовує право сили», – вважає народна депутатка.

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У парламенті нагадують, що Україна є державою-засновницею СНД, але ніколи не входила до об’єднання. Із 2014 року в Україні триває процес денонсації угод та договорів СНД.

У червні Верховна Рада ухвалила закони про вихід України з трьох угод, які діяли в рамках Співдружності незалежних держав.