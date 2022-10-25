Власник бренду Zara повідомив про продаж бізнесу в Росії

Іспанська компанія-виробник одягу Inditex заявила 25 жовтня, що продасть свій бізнес у Росії групі Daher.

«Умови угоди, за умови схвалення уряду, дозволять зберегти значну кількість робочих місць, створених Inditex Group в Росії, оскільки вона включає передачу більшості договорів оренди, пов’язаних із магазинами», – додали в ньому.

Inditex володіє брендом одягу Zara, а також мережами Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius.

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Компанія припинила свою діяльність у Росії сім місяців тому, закривши 502 магазини, які становили 10% її продажів.

Inditex заявила, що продаж її бізнесу Daher «означатиме припинення» її діяльності в Росії.

Сотні переважно західних компаній заявили, що повністю закривають або призупиняють свою діяльність у Росії після того, як Захід оголосив про жорсткі санкції проти Москви через її неспровоковану повномасштабну війну в Україні.

Українська влада неодноразово закликала припинити роботу в Росії міжнародні компанії, які ще цього не зробили.