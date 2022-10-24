KFC остаточно закриває бренд у Росії, продає заклади місцевому партнеру

Американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC закриває свій бренд у Росії – про це повідомила 24 жовтня пресслужба власника компанії Yum!Brands.

Відтак на місці закладів KFC у російських містах запрацюють ресторани Rostic’s.

Покупцем франшизи стала іжевська компанія «Фуд сервіс». Вона і раніше управляла по франшизі 41 рестораном KFC у Росії.

«За угодою, покупець буде відповідальний за ребрендинг локацій за концепцією, відмінною від Yum!. Також покупець відповідатиме за збереження працівників компанії в Росії», – йдеться в пресрелізі.

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За даними російської служби Радіо Свобода, раніше Yum!Brands володіла в России 70 ресторанами KFC – всі вони перейдуть компанії «Фуд Сервіс» і її дочірній «Смарт Сервіс Лімітед». Всього в Росії було понад 900 точок KFC, більшість під керівництвом франчайзі.

Yum!Brands зупинила роботу ресторанів KFC у Росії в березні 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення до України.

Сотні переважно західних компаній заявили, що повністю закривають або призупиняють свою діяльність у Росії після того, як Захід оголосив про жорсткі санкції проти Москви через її неспровоковану повномасштабну війну в Україні.

Українська влада неодноразово закликала припинити роботу в Росії міжнародні компанії, які ще цього не зробили.