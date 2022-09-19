У McDonald’s оголосили про «поетапне відкриття» ресторанів в Україні

McDonald’s розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery, повідомила керівниця відділу зв’язків із громадськістю компанії Алеся Муджирі.

«Завтра, 20 вересня, відкриються перші три ресторани в Києві. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна і МакДрайв відкриються у жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців», – написала вона у фейсбуці 19 вересня.

За словами речниці, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці і «в різних містах на заході країни». Про які саме міста йдеться – вона не уточнила.

«Для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 і закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси і вимикає обладнання перед закриттям», – додала Муджирі.

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, щоб відновити роботу ресторанів в Україні «найближчим часом».

Ресторани мережі McDonald’s в Україні зачинилися 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки через повномасштабне вторгнення Росії. Російський ринок компанія залишила.