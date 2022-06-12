У Росії на місці McDonald’s відкривають ресторани «Вкусно и точка»

Перші 15 ресторанів швидкого харчування «Вкусно и точка» відкрилися в Москві та Підмосков’ї 12 червня, у День Росії. Вони мають замінити мережу McDonald’s, яка пішла з Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Власники бренду планують найближчим часом відкривати до 80 нових ресторанів щотижня на місці колишніх «Макдоналдсів» по всій Росії.

Нову назву до останнього моменту тримали в секреті, про неї оголосили лише при відкритті перших ресторанів.

До початку повномасштабної війни в Росії працювало 850 ресторанів «Макдоналдс». У березні корпорація McDonald’s оголосила, що припиняє роботу в Росії через її масштабне вторгнення в Україну, проте частина ресторанів продовжувала працювати по франшизі.

16 травня корпорація оголосила про остаточний вихід із країни, а через три дні стало відомо, що вона продала свій російський бізнес колишньому співвласнику вугільної компанії «Южкузбассуголь» з Новокузнецька Олександру Говору, який раніше керував 25 ресторанами мережі в Сибіру.

Говор заявив, що сподівається відкрити під новою назвою всі 850 колишніх ресторанів мережі McDonald’s протягом півтора-двох місяців. Генеральний директор мережі Олег Пароєв пообіцяв, що «Вкусно и точка» намагатиметься зберегти атмосферу «Макдоналдса», хоча визнав, що зі збереженням звичного меню є проблеми. За його словами, у меню ресторанів не буде бургерів «БігМак» і морозива «МакФлурі» через стійку асоціацію з брендом «Макдоналдс».

Перший «Макдоналдс» у Росії відкрився на Пушкінській площі в Москві 31 січня 1990 року. Першого ж дня він обслужив понад 30 000 відвідувачів, встановивши світовий рекорд першого робочого дня в історії корпорації.

Після початку повномасштабної війни в Україні Росію через санкції або з власної ініціативи залишили сотні міжнародних компаній. Частина з них продала бізнес новим власникам.​