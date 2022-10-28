Нацбанк припускає скорочення інфляції у 2023 році до 21%

Інфляція у 2022 році прискориться до 30%, натомість сповільниться до 21% наступного року і до менше ніж 10% – у 2024-му. Про це йдеться в квартальному інфляційному звіті Національного банку, який він оприлюднив вночі проти 28 жовтня.

При цьому, за оцінкою установи, прискорення інфляції цього року є «достатньо помірним» з урахуванням викликів, спричинених війною, та світового зростання цін.

Основними чинниками інфляційного зростання надалі лишатимуться наслідки війни, в тому числі руйнування виробництв і порушення ланцюгів постачання.

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«Надалі інфляція сповільнюватиметься: в наступному році до близько 21%, а у 2024 році – нижче 10%. Цьому сприятимуть поступове налагодження логістики та виробництва, зменшення світової інфляції, збереження облікової ставки на високому рівні та виважена економічна політика держави з відмовою від емісійного фінансування дефіциту бюджету наступного року. Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5% очікується лише у 2025 році», – йдеться в прогнозі.

НБУ також передбачає, що економіка України повернеться до зростання наступного року, і в 2023-2024 роках ВВП буде рости на близько 4-5% на рік.

Безробіття до кінця року може сягнути близько 30%, хоча Нацбанк сподівається, що відновлення економіки сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу.

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При цьому Нацбанк зазначає, що прогноз будується на припущенні про успішні дії українських Збройних сил, які призведуть до зниження безпекових ризиків із середини 2023 року.

«Національний банк не прогнозує перебіг воєнних подій, але робить припущення щодо безпекової ситуації, враховуючи, що вона є визначальним чинником для стану економіки України. У прогноз Національного банку також закладене припущення щодо збереження активної міжнародної фінансової підтримки в наступні роки та укладення нової програми з МВФ», – йдеться в повідомленні на основі звіту.

При цьому НБУ припускає, що економічне зростання може прискоритися до двознакового рівня, в разі реалізації «плану відновлення для України з відповідним припливом іноземних інвестицій та значними обсягами офіційного фінансування». Такий план не вкладали у прогноз через невизначеність його параметрів.

Якщо безпекові ризики зберігатимуться до 2024 року, економіка в 2023-му зросте лише на 2%, вважають у центральному банку.

У вересні Національний банк констатував, що в липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі.