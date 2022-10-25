Шевченко назвав оголошення себе в розшук «підтвердженням заангажованості слідства»

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко прокоментував повідомлення про оголошення його в розшук Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Шевченко заперечив, що переховується від слідства. За його словами, він офіційно повідомив обидва відомства про те, де перебуває, а також звернувся до місцевого посольства із проханням надати приміщення для відеозв’язку на час допитів.

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«Я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством. Але вочевидь питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї «нафталінової» справи хочуть зліпити «перемогу». Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин – є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства», – заявив ексголова НБУ.

Він висловив впевненість у своїй правоті та закликав НАБУ «забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу».

Національне антикорупційне бюро 24 жовтня оголосило у розшук колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка. Як додають у НАБУ, йдеться про справу щодо розкрадання понад 200 мільйонів гривень АТ «Укргазбанк», коли Шевченко працював там.

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4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я. 6 жовтня Верховна Рада затвердила його звільнення.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко, який з 2014 року був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – головою його правління.

Сам Шевченко назвав підозру йому неочікуваною та вважає її політичним переслідуванням.