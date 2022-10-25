Ексгенерал СБУ Наумов отримав в Україні другу підозру, поки перебуває за ґратами у Сербії

Ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому 7 червня у Сербії, Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру – у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Про це йдеться в офіційному повідомленні про нову підозру, опублікованому на сайті Офісу генерального прокурора.

У ДБР підозрюють Наумова у тому, що він увів в оману держоргани і з корисливих мотивів зміг зберегти високу зарплату держслужбовця у час, коли вже влаштувався в СБУ, а саме: перебуваючи на посаді керівника державного підприємства «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», яке опікується Чорнобильською зоною відчуження, «заволодів чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах».

Як йдеться у повідомленні про підозру, у 2019 році посадовець вирішив влаштуватися на військову службу до СБУ, не будучи при цьому призваним, що могло би дати легальні підстави для збереження заробітної плати на попередньому місці роботи, та продовжуючи перебувати на посаді керівника вищезазначеного держпідприємства, отримував за це кошти.

За даними слідства, Наумов усвідомлював, що «не призивався на військову службу до СБУ, не перебував у запасі чи резерві» і що це «пов’язано не із виникненням кризової ситуації, що загрожує національній безпеці», а «є способом реалізації своєї подальшої професійної кар’єри на керівних посадах у структурі Центрального управління СБУ».

Тобто, за даними слідства, контракт на проходження військової служби в СБУ Андрій Наумов уклав «добровільно, з власної ініціативи» та за відсутності призову, але водночас звернувся із заявою до Державного агентства України з управління зоною відчуження, в якої попросив тимчасово увільнити його від виконання обов’язків директора держпідприємства, при цьому зберегти посаду та середню заробітну плату. За даними ДБР, таким чином за період з червня 2019-го по березень 2021-го року він отримав близько 3,2 мільйони гривень зарплати.

«Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, Андрій Наумов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України» – йдеться в тексті підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Також раніше, 7 вересня на сайті ОГП було опубліковано повідомлення про підозру Наумову за іншими статтями – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)».

Цей епізод також стосується його діяльності на посаді директора ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», коли він уклав, як зазначено у тексті підозри, «завідомо економічно невигідний договір».

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом він очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику ширші повноваження. 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив Наумова звання бригадного генерала.

«Схеми» повідомляли про виїзд Наумова за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. У машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди.

У вересні термін перебування Наумова за ґратами в Сербії був продовжений до 2 грудня.

Також журналісти повідомляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Окремо журналісти «Схем» повідомляли, що після звільнення з СБУ, Андрій Наумов судився із Офісом генерального прокурора, де він також працював, щоб повернути собі посаду в ОГП та стягнути з відомства «середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1 532 223 гривні 36 копійок». Згідно з даними судового реєстру України, цей судовий розгляд продовжився і після початку повномасштабного вторгнення, коли Наумов вже перебував під вартою в Сербії.