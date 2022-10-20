Керівники ОТГ на Дніпропетровщині продавали гуманітарну допомогу – ДБР

Правоохоронці блокували продаж гуманітарної допомоги окремими посадовцями в Дніпропетровській області, повідомило Державне бюро розслідувань 20 жовтня.

За даними слідства, на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини прибули майже 130 тонн борошна в рамках гуманітарної допомоги для місцевих територіальних громад.

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«Проте деякі керівники цих територіальних громад вирішили не везти гуманітарну допомогу людям, а продати борошно через підставних осіб за цінами нижче ринкових. ДБР зафіксувало, як 17 тонн борошна з вагонів завантажили у вантажні автомобілі, після чого його намагалися вивезти для подальшої реалізації без жодних дозвільних документів», – йдеться в повідомленні.

Бюро звітує про блокування цієї схеми. Зібрані працівниками відомства матеріали передали до обласного управління Національної поліції, щоб «притягти до відповідальності всіх, хто причетний до розпродажу гуманітарної допомоги». Тривають слідчі дії.

У липні прокуратура в Києві повідомила двом підприємцям про підозру в продажі гуманітарної допомоги для військовослужбовців.