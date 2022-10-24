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НАБУ і САП повідомили екснардепу підозру у незаконному отриманні 117 тис грн компенсації за житло

За даними слідства, на момент подання заяви про компенсацію нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві. І вона була придатною для проживання.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому народному депутату, а нині – одному із топ-працівників Рахункової палати підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.

«Слідство встановило, що він у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсації вартості оренди житла або винайм готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету Верховної ради», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

НАБУ і САП не називають імені та прізвища підозрюваного, однак обставини справи, оприлюднені ними, вказують на те, що йдеться про Валерія Пацкана, який був народним депутатом 8-го скликання, а нині очолює Рахункову палату.

Сам Валерій Пацкан отримання підозри наразі не коментував.

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