Андрія Пишного призначено головою НБУ

Головою Національного банку України призначено Андрія Пишного. За це рішення у п’ятницю проголосували 290 депутатів, про що повідомляють кілька народних депутатів із сесійної зали.

Перед тим, 6 жовтня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку.

У травні цього року Андрій Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також він входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Дотеперішній голова Нацбанку Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров’я. 6 жовтня Верховна Рада його звільнила. А напередодні стало відомо про підозру йому в одній із справ, порушених антикорупційними органами, що він назвав неочікуваним.