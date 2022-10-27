Європейський центробанк підняв базову ставку до рекордного від часу глобальної кризи рівня

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підняв базову ставку за кредитами на 0,75 процентних пункта – до 2%. Про це йдеться у пресрелізі на сайті регулятора.

Причиною такого рішення в ЄЦБ назвали бажання знизити інфляцію до середньострокового цільового рівня 2%. Регулятор повідомив, що найближчим часом підвищення ставок триватиме.

Також збільшено й інші базові ставки: ставка за депозитами наразі становить 1,5%, за короткостроковими кредитами ЄЦБ – 2,25%.

ЄЦБ раніше у 2022 році підвищував ставки в липні (з 0 до 0,5%) та у вересні (до 1,25%).

Інфляція в єврозоні нині є рекордною за весь час її існування. У вересні вона сягнула 9,9%. Основною причиною цього є зростання цін на енергоносії, що тягне за собою подорожчання інших товарів та послуг.

Востаннє ставка ЄЦБ за кредитами була на рівні 2% у 2009 році, під час світової фінансової кризи.