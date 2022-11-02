Виробники яєць зобов’язалися «наситити внутрішній ринок», щоб стабілізувати ціни – уряд

Міністерство аграрної політики та продовольства уклало Меморандум із Асоціацією «Союз птахівників України» – про це урядове відомство заявило 2 листопада.

За повідомленням, документ має на меті стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити, щоб оптово-відпускні ціни на них перевищували ті, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

«Виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць», – заявляє міністерство.

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Зі свого боку урядове відомство планує сприяти тому, щоб у виробників яєць були необхідні умови та ресурси для роботи і доступні кредити. Міністерство також зобов’язалося сприяти стабільності цін на зернофуражні та олійні культури.

«Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць», – додають у пресслужбі.

Антимонопольний комітет 20 жовтня повідомив, що курячі яйця зросли в ціні на 54% протягом літа.