Міністр енергетики: зміна керівника «Нафтогазу» не вплине на забезпечення газом споживачів

Звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка не вплине на забезпечення газом споживачів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Не потрібно пов’язувати ситуацію із забезпеченням газу з конкретною людиною… Був один менеджер, стане інший менеджер. Це не вплине на газозабезпечення населення і промисловості», – сказав він під час брифінгу за підсумками переговорів з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон 1 листопада в Києві.

Незмінним завданням для нового керівника Галущенко назвав «стабільну роботу».

Раніше сьогодні в «Нафтогазі» підтвердили, що голова правління компанії Юрій Вітренко йде у відставку.

«Кабінет міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно», – вказано в повідомленні.

Детальнішу інформацію з цього приводу в «Нафтогазі» обіцяють надати в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління.

46-річний Вітренко очолював НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року.