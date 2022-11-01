«Нафтогаз» повідомив, що уряд задовольнив заяву Вітренка про звільнення

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко йде у відставку. Це 1 листопада підтвердив офіційний сайт компанії.

«Кабінет міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно», – вказано в повідомленні.

Детальнішу інформацію з цього приводу в «Нафтогазі» обіцяють надати в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління.

46-річний Вітренко очолював НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року.