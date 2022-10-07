Голова «Нафтогазу» розкритикував рішення почати опалювальний сезон у Києві

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розкритикував рішення місцевої влади розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві.

«У Києві тепла і сонячна погода. Вдень до +19. Європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення. І тут читаєш повідомлення, що Київ починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери. Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення», – написав Вітренко у фейсбуці.

Він додав, що якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, «це була б інша ситуація», «а так держава має компенсовувати різницю».

Вітренко нагадав, що «Нафтогаз» продає газ тепловикам для потреб населення за 7,4 гривні за кубометр, тоді як ціна імпортованого газу доходить до 100 гривень. Водночас, за його словами, українського видобутку не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населення теплом і газом.

Вітренко заявив, що погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. «Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 гривень за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу», – наголосив він.

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в місті (лікарень, шкіл, дитсадків) розпочався 7 жовтня. Він уточнив, що об’єкти підключатимуть до тепла індивідуально – за заявками їхніх керівників.

За словами Кличка, щодо житлових будинків – влада орієнтуватиметься на погодні умови, щоб рішення про початок підключення тепла було «виваженим і раціональним».