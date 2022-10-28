Уряд залишив ціни на електрику незмінними ще на 5 місяців

Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, залишивши незмінними тарифи для населення до кінця опалювального сезону. Про це за підсумками засідання уряду повідомила 28 жовтня пресслужба Міністерства енергетики.

З 1 жовтня 2021 року тариф становить 1 гривню 44 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 250 кіловат-годин на місяць.

Споживачі, які використовують понад 250 кіловат-годин на місяць, платять 1 гривню 68 копійок за кіловат-годину. Такий же тариф діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів.