Українці за 3 тижні купили військові облігації в «Дії» на 70 мільйонів гривень – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 25 жовтня повідомив про підсумки розміщення військових облігацій через застосунок «Дія» від початку жовтня.

«70 тисяч військових облігацій купили українці в Дії. Це майже 70 мільйонів гривень, які працюють на перемогу України. Зараз у застосунку доступні облігації Херсон, Мелітополь, Горлівка, Донецьк, Севастополь та Маріуполь», – заявив він.

Читайте також: «Фінансовий Рамштайн» необхідно створити до кінця 2022 року – Шмигаль

Федоров нагадав, що при купівлі військових цінних паперів у «Дії» не стягується комісія за платіж, а також податок на отриманий дохід із них та комісія продавцю.

Міністр повідомив 3 жовтня, що Міністерство цифрових трансформацій уможливило купівлю військових облігацій у застосунку «Дія». За його словами, вартість однієї облігації – від 900 гривень, максимальний термін до 1,5 року, дохідність – до 16%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня повідомляв, що для покриття дефіциту державного бюджету в 2023 році уряд України планує залучити міжнародну фінансову підтримку та випустити військові облігації.