Мінцифри запустило продаж військових облігацій у «Дії» – Федоров

Міністерство цифрових трансформацій уможливило купівлю військових облігацій у застосунку «Дія». Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров 3 жовтня.

«Військові облігації – це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в Дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу», – повідомив він.

Облігації мають назви тимчасово окупованих територій: наприклад, Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. За словами Федорова, вартість однієї облігації – від 900 гривень, обмежень кількості, яку можна купити, немає.

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«При цьому (можна – ред.) обрати термін облігації — на строк до 1,5 року. Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку єПідтримка», – додав міністр.

Він зазначив, що для використання нової опції треба оновити застосунок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня повідомляв, що для покриття дефіциту державного бюджету в 2023 році уряд України планує залучити міжнародну фінансову підтримку та випустити військові облігації.