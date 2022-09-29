Резніков розповів, як працює «народний супутник»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що лише за перші два дні роботи «народного супутника» ЗСУ виявили понад 60 одиниць бойової техніки противника.



«Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання. Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.



За словами міністра, цю техніку виявили, бо супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR) – засобами оптичних супутників виявити їх було б дуже складно або неможливо.



«Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі населених пунктів Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками», – додав Резніков.

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Міністр оборони уточнив, що з угрупування супутників компанії ICEYE, до якого Україна влітку отримала доступ, один супутник повністю працює на потреби оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.

«Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання байрактарів, на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися», – каже міністр.

18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд Сергія Притули зібрав на купівлю безпілотників Bayraktar, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.

У червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів було достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно.