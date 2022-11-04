У Раді анонсують законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

Парламентський комітет з питань фінансів, податків і митної діяльності спільно з урядом за результатами двох тижнів нарад розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку української промисловості у воєнний час – повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

«Завершуємо консультації і наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з ухваленням не будемо», – написав він у телеграмі.

За його словами, пакет, серед іншого, передбачає звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів, звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості та неподаткові заходи підтримки.

Нацбанк очікує, що наступного року економіка України повернеться до зростання, і в 2023-2024 роках ВВП буде рости на близько 4-5% на рік. Інфляція, за даними регулятора, у 2022 році прискориться до 30%, а наступного року сповільниться до 21%. За оцінкою установи, прискорення інфляції цього року є «достатньо помірним» з урахуванням викликів, спричинених війною, та світового зростання цін.