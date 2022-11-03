«Це – рекорд»: Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За законопроєкт проголосували 295 парламентаріїв.
«Це – рекорд найбільш завчасного ухвалення бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів», – зазначив член фракції «Голос» Железняк.
7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.
У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.
Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%.
Доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки становитимуть 2,6 трлн гривень.
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