«Це – рекорд»: Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За законопроєкт проголосували 295 парламентаріїв.

«Це – рекорд найбільш завчасного ухвалення бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів», – зазначив член фракції «Голос» Железняк.

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.

У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.

Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%.

Доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки становитимуть 2,6 трлн гривень.