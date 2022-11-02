Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці – розслідування

Поки в частині України продовжуються активні бойові дії, на решті територій тривають відновлювальні роботи – підірваних мостів, зруйнованих осель, розбомбленої критичної інфраструктури. Через величезні втрати економіки, грошей на все критично бракує.

Але не на утримання доріг на Дніпропетровщині. Тут одна приватна компанія від березня отримала на це уже півтора мільярда гривень. Це рекорд з великим відривом у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах України.

Назва цієї компанії: «Будінвест Інжиніринг». Кому вона належить?

Розслідування «Схем» встановило: співвласниця компанії тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, з яким регулярно подорожувала за кордон. Саме очолювана ним ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти.

Другу половину компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу можуть контролювати бізнесмени-брати Дубинські, яких держава-партнер України – Сполучені Штати Америки офіційно оголосили у розшук через підозру у фінансових махінаціях.

Які саме дорожні ділянки ремонтуються за рекордні державні суми – офіційно дізнатись неможливо, інформація через війну не публікується.

Але «Схеми» отримали доступ до фінансової документації компанії, та разом з аналітиками встановили підозрілі трансакції на сотні мільйонів гривень.

Під час підготовки розслідування стало відомо, що над цією темою також працюють журналісти видання «Українська правда». Тому редакції домовились опублікувати матеріали одночасно. Текст «УП» – за цим посиланням.

Програма «Велике будівництво», флагманський бюджетний проєкт президента Володимира Зеленського із лютого 2022 року фактично завмерла. Гроші «з доріг» перекинули «на війну». Навесні та початку літа важку дорожну техніку здебільшого можна було помітити хіба на відбудові підірваних мостів та відновленні повністю перебитих дорожніх сполучень. Це – епізодичний, нагальний «мобілізаційний ремонт», засекречений та поза тендерами.

Але у серпні журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов, який системно досліджує корупцію при витрачанні бюджетних коштів, звернув увагу на аномалію. Держказначейский сервіс «Є-дата» почав системно майоріти багатомільйонними платіжками на рахунки однієї фірми на Дніпропетровщині. Призначення – «на моб. ремонт доріг у Дніпр. області». Отримувач – фірма «Будінвест Інжиніринг». Замовник – Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

«Феноменальність успіху цієї фірми полягала в тому, що за три літні місяці вона отримала вже мільярд гривень за ремонт доріг на Дніпропетровщині. Це аномальний перекіс, порівняно з іншими українськими регіонами», – розповів Ніколов, який першим публічно звернув на це увагу у своєму розслідуванні на сайті «Наші Гроші».

Так, жодна інша область і близько не замовляла ремонтів доріг на подібні суми.

Від березня і станом на 31 жовтня, Дніпропетровська область вже витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень.

Для порівняння – це більше ніж за цей же час витратила Київщина, Харківщина, Сумщина та Одещина, разом узяті. Включно з обласними центрами.

При цьому, дорожна інфраструктура Дніпропетровщини не зазнала значних руйнувань, у порівнянні з іншими регіонами, де велися активні бойові дії, кажуть аналітики проєкту KSE Institute «Росія заплатить».

«В частині дорожнього господарства втрати Дніпропетровської області не є значними в порівнянні з іншими областями, де велись активні бойові дії. Наприклад, з лютого в області пошкоджено два мости. Один державного та один місцевого значення. А загалом по країні пошкоджено понад 300 мостів та мостових переходів», – відповіли у Київській школі економіки на запит «Схем».

Дізнатись, на які саме об’єкти спрямовуються ці кошти, – практично неможливо, контракти не публікуються.

«Що це за ремонт, якої ділянки дороги він стосується, в якому населеному пункті – абсолютно невідомо. Воєнний час, інформація прихована», – каже Ніколов.

Утім, за рахунок підрядів від Дніпропетровської ОДА за період великої війни, фірма «Будінвест-інжиніринг» вже вирвалась далеко вперед у порівнянні з іншими дорожними підрядниками по всій Україні, обігнавши майже в два рази навіть такого гіганта як «Автомагістраль Південь» – минулорічного фаворита «Великого будівництва». З березня «Будінвест-інжиніринг» освоїв уже півтора мільярда бюджетних гривень на ремонті доріг Дніпропетровщини.

Чим можна пояснити такі непропорційні витрати бюджетних коштів на дороги в одній області, і таке виняткове становище однієї фірми-підрядника?

Журналісти «Схем» знайшли докази прямого зв’язку між керівником Дніпропетровської області Валентином Резніченком та власниками фірми, на яку очолювана ним же ОВА у 2022 році за спрощеними процедурами спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень.

Супутниця

Хто ж володіє фірмою «Будінвест Інжиніринг»?

Її статутний капітал поділений порівну між жителями міста Дніпро – Яною Хлантою та Павлом Чухном.

Хто така Яна Хланта?

34-річна професійна спортсменка, майстер спорту з пауерліфтінгу. Зараз вона працює тренеркою у фітнес-клубі Human у середмісті Дніпра.

Те, що це актуальне місце роботи Яни Хланти, підтвердили у самому фітнес-клубі, куди завітала журналістка «Схем».

Який стосунок має спортсменка до ремонту доріг?

Одразу декілька джерел із владних кіл Дніпропетровщини розповіли «Схемам», що Яна Хланта – це… дівчина керівника області Валентина Резніченка, вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко – неодружений чоловік – згідно з реєстром актів цивільного стану він розлучився із колишньою дружиною ще у 2015 році.

«Схеми» встановили документальні докази прямого зв'язку між ним та Яною Хлантою, на яку записана половина компанії «Будінвест Інжиніринг».

Резніченко та Хланта останніми роками багато разів подорожували разом за кордон. «Схеми» дістали дані з джерел у прикордонній службі, і співставили, що лише протягом 2020-2021 року вони здійснили щонайменше вісім спільних перельотів.

У 2020 році на Різдво злітали в Ригу. У лютому повертались разом із Берліна, проходивши паспортний контроль у Борисполі із різницею у хвилину. У липні 2021 злітали на довгий вікенд у Стамбул. У жовтні того ж року разом полетіли у Мюнхен.

Ще двічі одночасно були в одному і тому ж місті: у 2020 році у Відні на День всіх закоханих та у грудні 2021 року у Празі – в день народження Яни, добираючись у ці дві локації різними рейсами.

Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ Яна Хланта більше не перетинала кордон разом із Резніченком. Але 4 рази вона виїжджала за межі України сама на автомобілі Kia Sportage. «Схеми» встановили, що власник автомобіля – компанія, яка на 100% належить голові Дніпропетровської ОВА, її назва – «Севент Консалтинг Груп».

Окрім того, саме у цій фірмі Резніченка, Яна Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату. Це «Схеми» встановили завдяки джерелам у податковій службі, куди подавались відповідні звіти.

Виходить, з одного боку, Валентин Резніченко, як керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, перебуваючи на державній посаді, очевидно має вплив на рішення щодо розподілу бюджетних коштів між приватними компаніями-підрядниками. І в цей же час, підряди на найбільші суми отримує компанія, співзасновницею якої є його близька людина, з якою він разом подорожує, якій його ж фірма надає транспорт у користування та сплачувала зарплату.

Розшук ФБР

У часи, коли українська економіка через агресію Росії зазнає історичного удару, коли Україна як ніколи залежить від фінансової підтримки країн-партнерів, особливо звертає на себе увагу другий співвласник приватної фірми, якій держава спрямовує найбільше грошей на ремонт доріг в період повномасштабної війни.

Окрім Яни Хланти, таку ж частку у структурі власності компанії «Будінвест Інжиніринг» має Павло Чухно. Він – теж представник спортивної сфери. Чухно – віце-президент дніпровського баскетбольного клубу «Прометей».

Чи справді Чухно – реальний, а не номінальний власник половини компанії, яка будує та ремонтує дороги на Дніпропетровщині?

Він – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських.

Володимир Дубинський, власне, і володіє баскетбольним клубом «Прометей», яким управляє Павло Чухно. Дружина Чухна – Олена отримувала довіреність на представництво інтересів від матері дітей Володимира Дубинського. Більше того, на сайті БК «Прометей» повідомляється, що генеральний спонсор клубу фірма «Будінвест інжиніринг», найбільший отримувач бюджетних коштів Дніпропетровщини.

Що з цим не так?

Справа в тому, що брати Леонід та Володимир Дубинські... вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США). Їхні портрети можна знайти на сайті цієї установи серед розшукуваних американським правосуддям злочинців – за звинуваченням у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

«Найімовірніше брати перебувають в Україні. Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про їхнє місцезнаходження, будь ласка, повідомте місцевий офіс ФБР, або найближче американське посольство, або консульство», – йдеться в оголошенні.

Таким чином, професійна спортсменка Яна Хланта, та баскетбольний функціонер Павло Чухно, на яких порівну оформлені частки фірми «Будінвест Інжиніринг», схоже, напряму пов’язані з головою ОДА Валентином Резніченком, та розшукуваними бізнесменами братами Дубинськими.

Про виділення рекордних коштів «Будінвест Інжинірінг» та особистий зв'язок із співвласницею цього підрядника, «Схеми» намагалися поспілкуватися безпосередньо із Валентином Резніченком.

Два дні журналісти безуспішно намагалися застати його на робочому місці – в Дніпропетровській обласній адміністрації, телефонували на особистий номер та відправляли повідомлення із проханням про коментар – керівник ОВА так і не відреагував.

Журналісти також навідалися до заміського будинку, яким, згідно з даними місцевих ЗМІ, він користується, але також його там не застали. Редакція направила запит до ОВА на ім’я Резніченка із повним переліком запитань, а також надіслала їх окремо прессекретарю Резніченка.

«Схеми» намагалися зв'язатися із Яною Хлантою, щоб розпитати, яким чином їй вдалося стати власницею частки у великій компанії, яка отримує великі замовлення від ДОВА, та що саме її пов'язує із головою ДОВА. Журналісти зателефонували та направили повний перелік питань на особистий номер Хланти, проте не отримали відповіді. Окремо знімальна група залишила свої контакти у фітнес-клубі, де повідомили, що її немає на місці, та пообіцяли передати їй пропозицію про інтерв'ю.

Журналістам вдалось телефоном зв’язатись із іншим співвласником головного підрядника Дніпропетровської ОВА – Павлом Чухном. Він вислухав запитання про багатомільйонний підряд «Будінвеста» та його субпідрядників, а також про можливий зв'язок із розшукуваним бізнесменом Володимиром Дубинським, але потім перестав відповідати. Пізніше, від його імені із журналістами зв'язалась прессекретарка «Будінвесту», тож журналісти передали питання їй.

Прохання про коментар журналісти відправили також самому Володимиру Дубинському, розшукавши його мобільний номер. За даними «Схем», він проживає у Дніпрі – і хоч рідко з’являється на публіці, але не переховується. «Схеми» запитали у нього про те, чи справді Павло Чухно тримає частку в компанії «Будінвест Інжиніринг» у його інтересах і що його пов’язує з головою Дніпропетровської ОВА.

Редакція опублікує відповіді, як тільки їх отримає.

На що йдуть мільярди?

Через воєнний стан держава не зобов'язує замовників робіт публікувати суть державних контрактів та розміри кошторисів. На офіційному сайті «Будінвест Інжиніринг» можна знайти фотозвіти та промо-відео щодо ремонтів доріг, які компанія проводить в Дніпропетровській області. Але з них неможливо скласти повну картину ані про обсяги проведених робіт, ані тим паче про їхню вартість.

При цьому, як з’ясували «Схеми», Бюро економічної безпеки нині веде розслідування, матеріали якого свідчать, що ця компанія, серед інших дніпропетровських підрядників, спрямовувала частину коштів на «підставну» фірму – тобто з ознаками фіктивності.

Тому «Схеми» вирішили самостійно проаналізувати фінансово-господарську діяльність головного підрядника Дніпропетровської ОВА, діставши закриту податкову інформацію та вивчивши дані з державного сервісу «Є-дата». І виявили, що при освоєнні бюджетних коштів «Будінвест Інжиніринг» вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Схема №1: «алхімія»

Перша полягає у тому, що ключові субпідрядники, з якими співпрацює фірма «Будінвест» – а це, зокрема, ТОВ «БНМ», ТОВ «ДЗМК», ТОВ «Максі-буд плюс» – за документами не закуповують матеріалів для дорожних робіт у таких обсягах, в яких продають їх «Будінвесту».

Один із прикладів – це фірма «БНМ» зі статутним капіталом у 5 тисяч гривень. За весь 2022 рік року вона купила у своїх контрагентів загалом всього 1300 тонн піску, щебеню та щебнево-піщаної суміші. А ось продала цих же будматеріалів у майже сто разів більше – загалом понад 100 тисяч тонн.

«Це схоже на відому схему, так звані «безтоварні операції». Це означає, що по контракту між фірмами мала відбутися передача – сюди товари, а сюди гроші за ці товари, але насправді товар не пішов, бо його нема, а гроші пішли, – пояснює журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. – Тобто, це «алхімія», знайома кожному податківцю».

Схема №2: завищення цін

Друга схема, яка випливає із дослідження фінансово-господарської діяльності «Будінвесту» – це суттєве зростання ціни на будівельні матеріали на шляху від виробника до державного контракту.

Наприклад, після початку вторгнення головний підрядник Дніпропетровської ОВА здійснив дві великі закупівлі – загально близько 2 тисяч тонн щебеню, який використовується у будівництві та ремонті доріг. В одному випадку «Будінвест» заплатив фірмі «Максі-буд плюс» 1258 гривень за тонну, в іншому ще більше – 1466 гривень за тонну. Втім аналіз журналістів виявив, що в цей же період «Максі-буд плюс» купувала саме такий тип щебеню у виробників щонайменше у 6 разів дешевше – за 185 та 233 гривні за тонну. Тобто, виходить, «Максі-буд плюс» перепродала щебень «Будінвесту» за ціною, завищеною у декілька разів, і це, очевидно мало вплив на кінцеву вартість контракту для держави.

Схема №3: сумнівні субпідрядники

Окрім того, торік Державна податкова служба визнала «Максі-буд Плюс» «ризиковим платником податків», зокрема, через те, що на фірмі з мільйонними виторгами (приміром, понад 300 млн грн тільки за період повномасштабного вторгнення) працює… 1(одна) людина. Правда, потім через суд першої інстанції фірма ці претензії «відбила», а згодом перемогла податківців як в апеляції, так і в касації – через порушення ними процедурних моментів - пропустили терміни оскарження.

«Схеми» вирушили за адресою компанії «Максі-буд Плюс» у Дніпрі, щоб особисто пересвідчитись, як виглядає офіс одного з найбільших субпідрядників «Будінвесту».

За цією ж адресою зареєстрована також вже згадана фірма «БНМ». Та... ще щонайменше 40 інших фірм. Ані про «БНМ», ані про «Максі-буд Плюс» тут не чули.

«В нас тут багато фірм, які лише знімають кабінети, платять і раз на рік щось забирають», – додав один з охоронців, якого журналісти зустріли при вході в будівлю. Додзвонитися до обох компаній журналістам також не вдалось: номери не обслуговуються.

Питання без відповідей

«Схеми» звернулись до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОВА, який очолює Андрій Коломоєць. Попросили надати копії контрактів та кошторисів щодо конкретних робіт та послуг, замовлених у фірми «Будінвест Інжиніринг», за які протягом березня-жовтня 2022 року департамент перерахував вже півтора мільярда бюджетних гривень.

У канцелярії лише підтвердили, що отримали запит, але не уточнили, коли буде відповідь. Безуспішними також виявилися спроби журналістів поговорити із керівником департаменту телефоном – на повідомлення та дзвінки він не відреагував. Протягом двох днів в Дніпрі журналістам так і не вдалось застати його в будівлі ОВА.

«Схеми» намагалися також взяти інтерв’ю у представників компанії «Будінвест Інжиніринг». Попри сучасний вигляд сайту, вказаний на ньому номер телефону, «не обслуговується».

За основною адресою компанії, вказаної на сайті, охоронець відмовився відповідати на будь-які запитання про «Будінвест Інжиніринг», зокрема і про те, де знайти представників фірми. Директор компанії не відповів на дзвінки журналістів на його мобільний номер.

Тод «Схеми» вирушили на один із асфальтобетонних заводів, компанії «Будінвест Інжиніринг» у Новомосковську Дніпропетровської області. Проте охоронці повідомили, що нікого з керівництва немає.

Запитання про деталі і кошторис угод із ОВА, про пов’язаність співвласниці фірми з керівником Дніпропетровської військової адміністрації як фактор, що міг мати вплив на отримання багатомільйонних контрактів, а також про принцип добору субпідрядників – «Схеми» скерували на адресу компанії «Будінвест» у письмовому вигляді і чекають на відповідь.

«Консультант»

Наскільки Валентин Резніченко самостійний у питаннях фінансування відбудови інфраструктури в очолюваному ним регіоні?

По-перше, бюджет будь-якої області формується не лише від власних надходжень, але і залежить від субвенцій та дотацій з загальнонаціонального державного бюджету. Дніпропетровщина – не виняток, і вже отримала протягом 2022 року «з Києва» майже два мільярди гривень у вигляді дотацій та субвенцій. Приблизно стільки ж область за цей рік вже витратила «на дороги».

По-друге, проєкт «Велике будівництво», який нині трансформується у «Велику відбудову» – відкрито координується з Банкової.

Саме тут проводяться наради перших осіб держави та з участю міжнародних партнерів, де розробляють Fast Recovery Plan – план відновлення та відбудови України від наслідків повномасштабної війни Росії проти України. Тут підраховують цифри та визначають пріоритети.

Ці наради, як правило проходять під головуванням Кирила Тимошенка – заступника голови ОП, який офіційно призначений Зеленським координувати інфраструктурні проєкти.

Інколи головує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, сюди ж запрошують прем’єра Дениса Шмигаля, профільних міністрів, а також іноземних послів країн, які допомагають Україні фінансово.

Але на всіх цих нарадах можна побачити ще одну особу, яка не має офіційного статусу і формальних повноважень на виконання будь-яких державних функцій.

Це Юрій Голик.

Оскільки Голик де-юре немає жодної офіційної посади, але де-факто глибоко залучений у ці процеси – у ЗМІ його зазвичай називають «куратором» «Великого будівництва». Сам він себе характеризує як «консультант» президентського проєкту.

Тепер же він так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України та, наприклад, супроводжує Кирила Тимошенка під час поїздок у постраждалі регіони.

Логічно припустити, що саме Юрій Голик – це зв’язок, який робить очільника Дніпропетровщини набагато ближчим до офісу президента в питаннях координації «великої відбудови», аніж будь-який очільник іншої області України.

Резніченко та Голик – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Валентин Резніченко був віце-президентом медіахолдингу УМХ Бориса Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу на Луганщині.

Із відкритих джерел відомо, що у 2012 році Резніченко запросив Голика на роботу в центральний офіс УМХ в Києві.

Коли президент Петро Порошенко призначив Резніченка керувати Запорізькою областю, Голик став його радником.

Тим же тандемом Резніченко-Голик вирушили до Дніпра, де Резніченко теж очолив ОДА.

«Так, уночі зателефонували: «Давайте на Дніпро». Резніченко знову мене покликав. Я останні кілька років у нього працював фактично заступником», – розповідав Голик у 2021 році.

Володимир Зеленський, обравшись президентом, спершу звільнив ставленика Порошенка. Але потім у 2020 році – повернув його на посаду керівника Дніпропетровщини. На той час Голик вже був настільки інтегрований у президентський проєкт «Велике будівництво», що публічно називав себе одним з його ідеологів.

Окрім тривалого спільного кар’єрного шляху, деякі формальні зв’язки Резніченка та Голика простежуються і станом на зараз. Наприклад, компанія Резніченка «Севент консалтинг груп» орендує офіс у бізнес-центрі «Креативний штат Дніпро», яким співволодіє Голик. Або ж ще цікава деталь: і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі... однаковий номер мобільного телефону.

«Схеми» звернулись до Юрія Голика з проханням прокоментувати чим зумовлений такий асиметричний розподіл державних фінансів на користь доріг на Дніпропетровщині, та чи мав він вплив на вибір підрядника дорожніх робіт у регіоні, очолюваного його давнім соратником. Голик прочитав повідомлення від журналістів, але не відреагував на нього.

Позиція Офісу президента

Виявлені факти зв’язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області «Схеми» виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського, який призначав Резніченка, а також на ім’я заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Журналісти також запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг та в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик.

Із Банкової на обидва запити надійшла одна відповідь: пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом з тим, там зазначили, що «офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання «знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».