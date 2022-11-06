Держбюджет-2023: Шмигаль повідомив, на що витратять більшу частину податків та зборів

Більша частина податків та зборів, які населення та бізнес сплатять до держбюджету-2023, підуть на зміцнення нацбезпеки та оборони, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook 6 листопада.

За словами керівника уряду, на ЗСУ та безпекові питання виділено близько 1,1 трлн гривень. Це одна з чотирьох головних статей видатків. Крім того, майже 450 млрд гривень підуть на соціальні програми та пенсії, 176 млрд гривень – на охорону здоров’я та 156 млрд – на освіту. Власні доходи держави становитимуть 1,3 трлн гривень, а видатки – 2,6 трлн гривень.

«Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня», – заявив Шмигаль.

Також, за його словами, бюджетний дефіцит у наступному році планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.

1 листопада Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» до другого читання.

3 листопада Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Документ в цілому підтримали 295 депутатів.