Європейський інвестбанк має подвоїти зусилля у фінансуванні проєктів в Україні – віцепрезидентка ЄІБ

Для Європейського інвестиційного банку, що близько 15-ти років співпрацює з Україною, напрочуд цінне отримання нею статусу кандидата у країни-члени ЄС. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за фінансові операції з Україною.

«Для Європейського інвестиційного банку це означає, що в майбутньому, і я сподіваюся, що це буде недалеко від 2022 року, Україна стане членом ЄС. А отже, нам потрібно подвоїти зусилля у фінансуванні проектів в Україні», – сказала Червінська.

Віцепрезидентка установи уточнила, що статус кандидата є дуже важливим принаймні у двох галузях:

«Ми можемо подумати про деякі спецпакети. І друга частина – це технічна допомога, тому що ми говоримо про фінансування інвестиційних проектів… Тож вважаю, що додаткове кредитування, додаткові фінансові зусилля й технічна допомога, яка зазвичай надається країнам зі статусом кандидатів – це те, що може бути реалізованим на додачу до того, що Україна мала раніше».

На прохання Радіо Свобода обчислити в мільйонах чи мільярдах спецпакети, що стають доступними для України як кандидата у члени ЄС, віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку пояснила, як міняються з набуттям цього статусу масштаби залучення інвестицій.

«Як приклад наведу інвестування одного євро в Євросоюзі. ЄІБ мобілізує 5 євро з приватних джерел у середньому – 1 до 5. Отже, якщо ми інвестуємо більше в Україну (звичайно, це залежить від типу проектів, галузей тощо), то можемо мобілізувати уп’ятеро більше з приватних джерел. Тож я вважаю, це дуже ефективний спосіб підтримати економіку. Дуже просто сказати про 10 мільярдів, 50 мільярдів тощо. Я розумію – це важливо для українців. Але, я вважаю, найголовніше те, що ми — дуже надійний партнер», — підсумувала вона.

Водночас, коментуючи можливість залучення приватного капіталу до фінансування України, віцепрезидентка ЄІБ наголосила на реформах, які має реалізувати Україна, аби продемонструвати, що вона «також є надійним партнером».

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«Звичайно, боротьба з корупцією, створення прозорості в державних закупівлях, судовій системі. Думаю, це також те, чого дуже чекають у Європейському інвестиційного банку… Забезпечення цих реформ, зменшення ризиків в інвестиційному середовищі – це те, на що дуже очікує також приватний сектор. Тож, вважаю, це безпрограшна історія як для України, так і для ЄІБ, якщо реформи будуть реалізовані», – зауважила Червінська.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в українському уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.

26 жовтня Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер розповів, що у Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України в ЄС.