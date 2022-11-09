Фінансовий план ЄС для України, спецпакети і своєчасні транші. Ексклюзивне інтерв’ю з віцепрезиденткою ЄІБ

Європейський інвестиційний банк цілковито підтримує план Єврокомісії щодо фінансування України на 2023-й рік, що передбачає виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. У ЄІБ готові перерахувати Україні 540 мільйонів євро «хоч завтра», а зараз чекають на сигнал від української влади, яка визначить пріоритетні напрямки, де потрібне фінансування. Для Європейського інвестиційного банку, що близько 15-ти років співпрацює з Україною, напрочуд цінне отримання нею статусу кандидата у країни-члени ЄС. Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

– Європейський інвестиційний банк співпрацює з Україною вже 15 років. Я точно не перебільшу, якщо скажу, що кожен українець знайомий з проєктами, які були здійснені у кооперації з ЄІБ: від освітлення вулиць і до ремонту водопроводів. Тож хочемо запитати, як війна змінила співпрацю між Європейським інвестиційним банком та Україною та як це вплинуло на поточні проєкти? Я маю на увазі ті, що розпочалися до війни: вони зупинені, видозмінені чи відкладені? Як приклад контекстно хочеться навести спільні плани розширити лінію метрополітену в місті Харкові.

Ми інвестували в Україну понад 7 мільярдів євро

– Насправді Європейський інвестиційний банк присутній в Україні впродовж багатьох років. Ми інвестували в Україну понад 7 мільярдів євро. У нас неабияке портфоліо: транспортний сектор, енергетичний державний, – я маю на увазі енергоефективність. Ми фінансуємо деякі проєкти в цифровізації, (…) але також – проєкти, пов’язані з лікарнями, дитсадками, школами тощо. Отже, ми присутні в кожному секторі в Україні. І для нас це дуже і дуже важливий партнер.

Ми дуже цінуємо те, що Україна отримала статус країни-кандидата в ЄС. Для ЄІБ це означає, що в майбутньому (сподіваюся, це буде недалеко від 2022 року) Україна стане членом ЄС. А отже, нам потрібно подвоїти зусилля у фінансуванні проєктів в Україні. ЄІБ надав 668 мільйонів євро одразу після російської агресії. Через два тижні після російської агресії ми виплатили перший пакет допомоги, а потім у липні схвалили другий пакет, який становить 1,5 мільярда євро негайної виплати та 540 мільйонів євро для існуючих пріоритетних проєктів.

Нам потрібно подвоїти зусилля у фінансуванні проєктів в Україні

Ми дуже добре розуміємо, що зараз Україні потрібна мобілізація кожного євро для фінансування нагальних потреб. Але ми також знаємо, що для того, аби зберегти економіку, нам потрібно завершити проєкти (…). Я була в Україні наприкінці вересня, розмовляла з прем’єр-міністром (Денисом Шмигалем – ред.), і він сказав, що економіка працює і що Україна готова отримувати доходи у твердій валюті, щоб фінансувати свої потреби. Наше завдання як Європейського інвестиційного банку – підтримувати українську економіку. Отже, ми трохи змінюємо наші пріоритети в першій половині року з реагування на надзвичайні ситуації й зараз намагаємося фінансувати деякі проєкти. (…) Ми беремо участь у великих інфраструктурних проєктах з ремонту доріг, мостів – це дуже важливо нині для України. Крім того, зосереджуємося на переорієнтації української економіки в напрямку Європейського союзу, тому що ми бачимо міцні зв’язки України зі Сходом. Але зараз нам потрібно будувати міцні зв’язки.

Ми зосереджуємося на інфраструктурних проєктах, ремонті, а потім переходимо до наступного етапу, яким буде мостове фінансування та відбудова України

Отже, пункти перетину кордону мають бути розширені, також – більше доріг, які з’єднують (Україну – ред.) з Європейським союзом. Отже, ми зосереджуємося на інфраструктурних проєктах, ремонті, а потім переходимо до наступного етапу, яким буде мостове фінансування та відбудова України.

– Якщо говорити про обсяги фінансування, то від початку вторгнення ЄІБ надав Україні 1,7 млрд євро фінансової допомоги, і це було для її нагальних потреб. Україна вже отримала 1,05 мільярда – цю цифру ми чули від її прем’єра, а зараз очікує на 540 мільйонів. Коли країна може розраховувати на цю суму? Глава уряду казав, що вона буде закладена у відновлення фінансування спільних проєктів. Яких саме? У якому вигляді та форматі?

Моє враження таке, що ми заплатимо 540 мільйонів євро за проєкти, які пов’язані з громадським транспортом, зв’язком, і проєкти, котрі українська влада визначить пріоритетними

– 540 мільйонів євро – це існуючий портфель, який ми хочемо перепрофілювати, щоб спрямувати його в пріоритетні галузі, які український уряд зараз вважає ключовими. Я говорила з міністром інфраструктури (Олександром – ред.) Кубраковим. Фактично ми працюємо над переліком проєктів, які міністр і прем’єр-міністр вважають першочерговими. Вони говорили про мости та дороги, а також – про найбільш нагальні потреби на звільнених територіях, головно – електроенергію та, знову ж таки, громадський транспорт. Отже, моє враження таке, що ми заплатимо 540 мільйонів євро за проєкти, які пов’язані з громадським транспортом, зв’язком, і проєкти, котрі українська влада визначить пріоритетними.

– Чи можна точно визначити дату, коли Україна може розраховувати на цю фінансову частину?

Ми готові здійснити виплату хоч завтра, але ми чекаємо на підготовлену документацію з української сторони, з якої буде зрозуміло, на яку галузь є бажання витратити гроші

– Ми готові здійснити виплату хоч завтра, але ми чекаємо на підготовлену документацію з української сторони, з якої буде зрозуміло, на яку галузь є бажання витратити гроші. У вересні, коли я побувала в Києві, мене вразила рішучість українського уряду. Команда міністра Кубракова намагається саме показати, на яку галузь воліє витрачати гроші. Коли вони будуть готові і зроблять запит, ми заплатимо. Тож наразі чекаємо, коли українська сторона покаже, в якій частині можемо відновити нашу співпрацю. Зазначу, що це – досить відповідальна поведінка. Це не просто прохання про гроші, а дуже відповідальний аналіз, (…) адже перепрофілювання означає, що ми беремо гроші з однієї галузі, з одного проєкту й перенаправляємо їх на інший, тобто – де треба збільшити фінансування, а де – навпаки. Це знання, які є з українського боку, і ми зараз працюємо. За кілька тижнів, я вважаю, будемо готові до виплати.

– Від української влади чуємо направду вражаючі оцінки щодо масштабів пошкодження української енергетичної інфраструктури, що сталось останніми тижнями. Статистика, яка лунає, свідчить: 40% інфраструктури пошкоджено або навіть зруйновано. Як Європейський інвестиційний банк може взяти участь у її відновленні (…)?

– Як Європейський інвестиційний банк ми є банком ЄС, але також – кліматичним банком, і наша політика полягає у фінансуванні енергетичного переходу (…). На практиці це означає, що ми шукаємо проєкти, а також – деякі, можливо, рамкові позики для підтримки енергетичного сектору, які узгоджуються з Парижем (Паризькою кліматичною угодою – ред.). Наприклад, енергоефективність – це те, що ми можемо фінансувати. Думаю, для пошкодженої інфраструктури (і це також згадує українська влада) найнагальніша потреба полягає в тому, щоб забезпечити, наприклад, електроенергію чи опалення на звільнених територіях і купити, приміром, генератори енергії чи деякі машини для подачі води, оскільки інфраструктура пошкоджена. Я думаю, ми можемо це підтримати. Але умовою є те, що це має бути узгоджено з нашою політикою енергетичного кредитування. Ми не фінансуємо викопне паливо, ми не фінансуємо автомобілі та газ, нафту тощо. Отже, ми можемо надати щось, що повністю відповідає нашій політиці кредитування енергетики.

Ми можемо знайти певні рішення. Наприклад, генератори або накопичувачі енергії, які важливі, зокрема, для звільнених територій

Але, думаю, тут є певний простір для маневру (…) і ми можемо знайти певні рішення. Наприклад, генератори або накопичувачі енергії, які важливі, зокрема, для звільнених територій. Зараз ми здебільшого зосереджені (маю на увазі не тільки ЄІБ, але і, як я бачу, міжнародні партнери) на негайній допомозі. Я маю на увазі забезпечити фінансування, щоб Україна вижила, тому що, аби її відбудувати, спочатку потрібно вижити. (…) Адже, аби з’єднати сьогоднішній день із завтрашнім, нам потрібно забезпечити те, що дуже потрібно зараз, але при цьому не нехтувати майбутнім. Отже, це дуже важко.

– Щодо довгострокової перспективи – ми чуємо від світових лідерів про так званий «план Маршалла», якщо ми говоримо про відбудову та відновлення України в майбутньому. Отже, який внесок може тут зробити ЄІБ? І які можливі сценарії та суми?

Наразі дуже важко оцінити остаточну вартість цього «плану Маршалла», оскільки ми просто не знаємо, коли закінчиться війна, адже вона все ще триває

– Перш за все нам потрібно закінчити цю жахливу війну. Я знаю, що Світовий банк і МВФ намагалися оцінити, скільки, скажімо так, буде коштувати відбудова. Але наразі дуже важко оцінити остаточну вартість цього «плану Маршалла», оскільки ми просто не знаємо, коли закінчиться війна, адже вона все ще триває. Ось чому я не хочу озвучити якісь умовні цифри, мільярди, трильйони тощо, тому що це досить важко передбачити.

Але що може надати ЄІБ перш за все як Європейський інвестиційний банк? Звичайно, наше завдання – кредитувати. У нас є дуже широкий інструментарій для підтримки української економіки, а також відновлення України. (…) Нам потрібно побудувати план для України, звичайно, разом з українськими колегами, який буде дуже інноваційним, «цифровим» та орієнтованим на ЄС, орієнтованим на експорт тощо. Отже, має бути дуже добре розвинена сучасна країна. Звичайно, ми є частиною команди Європи як Європейський банк. Але, я вважаю, дуже важливий командний підхід. (…) Ми можемо надавати кредити як Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний фонд може надавати акціонерне фінансування (…).

Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити фінансування, щоб заохотити інших інвесторів вкладатися в Україну

Ми повинні розуміти, що державне фінансування не є достатнім джерелом для відновлення України. Запорукою успіху є мобілізація приватних фінансових банків, приватних інвесторів тощо, адже лише за рахунок грантів і з державних джерел це просто неможливо. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити фінансування, щоб заохотити інших інвесторів вкладатися в Україну, тому що, якщо присутній ЄІБ – найбільша багатостороння фінансова установа у світі, – інші інвестори зацікавлені інвестувати. Отже, ми можемо бути лідерами в цій галузі та заохочувати інших слідувати за нами. Такою ми бачимо свою роль в Україні.

– Ви згадали про статус кандидата в ЄС. Україна отримала його нещодавно, у червні 2022 року. Як це впливає на співпрацю між ЄІБ та Україною?

Ми можемо подумати про деякі спецпакети

– Статус кандидата є дуже важливим, принаймні у двох галузях. Перший напрямок, про який я згадала, – це кредитування. Отже, ми хотіли б зосередитися на Україні ще більше, ніж раніше, оскільки це – дуже особливий статус. Ми можемо подумати про деякі спецпакети. І друга частина – це технічна допомога, тому що ми говоримо про фінансування інвестиційних проєктів. Але для підготовки інвестиційних проєктів дуже важливо мати експертів, професіоналів, які б підтримували український уряд і українців загалом, щоб розробляти вигідні проєкти. І з мого досвіду, українською стороною очікується технічна допомога, яку надає ЄІБ і яка фінансується Єврокомісією для країн, що отримують статус кандидатів. Тому я вважаю, що додаткове кредитування, додаткові зусилля з фінансової сторони, плюс технічна допомога, яка зазвичай надається країнам зі статусом кандидатів – це те, що може бути реалізованим, на додачу до того, що Україна мала раніше.

– Чи можна в мільйонах чи мільярдах обчислити те, що стало для України доступним після отримання статусу кандидата, коли йдеться про ці спецпакети? Хотілося б уявити масштаби.

– Я намагаюся уникати лише цифр, тому що дуже легко створити очікування, а це водночас не дуже відповідально робити без належної підготовки. Я досить обережно визнала, що, наприклад, наша діяльність в ЄС – це дати вам лише певне відчуття, як це буде працювати.

Ми – дуже надійний партнер. Надійний партнер означає, що в хороші часи ви отримуєте фінансування, але також у дуже важкі часи вас підтримують

Як приклад наведу інвестування одного євро в ЄС. ЄІБ мобілізує 5 євро із приватних джерел у середньому – 1 до 5. Отже, якщо ми інвестуємо більше в Україну (звичайно, це залежить від типу проєктів, галузей тощо), то можемо мобілізувати уп’ятеро більше з приватних джерел. Тож я вважаю, це дуже ефективний спосіб підтримати економіку. Дуже просто сказати про 10 мільярдів, 50 мільярдів тощо. Я розумію – це важливо для українців. Але, я вважаю, найголовніше – те, що ми – дуже надійний партнер. І, як я згадала на початку, надійний партнер означає, що в хороші часи ви отримуєте фінансування, але також у дуже важкі часи вас підтримують. Думаю, ЄІБ довів, що Україна, українська влада можуть розраховувати на нас, навіть якщо ситуація дуже складна.

У нас є плани, але поки ми сфокусовані на негайній допомозі. «План Маршалла» діє після закінчення війни

Також я хотіла би зауважити (можливо, це не дуже очевидно для всіх), що задля підтримки України ми вирішили запровадити в наших банківських процедурах багато винятків, тому що це не дуже, скажімо так, нормальна ситуація для фінансування проєктів: підтримка країни, в якій триває справжня страшна війна. Отже, це щось напрочуд показове. (…) У нас є плани, але поки ми сфокусовані на негайній допомозі, негайній підтримці та, як я вже сказала, перехідному фінансуванні для ремонту інфраструктури, для підтримки економіки. Далі – «план Маршалла». Однак, як зауважував український міністр, «план Маршалла» діє після закінчення війни.

– Український уряд, зокрема, очікує, що Європейський інвестиційний банк і ЄС загалом стануть одними з лідерів післявоєнного відновлення України. А які ваші зустрічні очікуванні від України та над якими напрямками їй слід наполегливіше працювати, щоб забезпечити доступ до більшої кількості інструментів чи фінансової допомоги? Принагідно хочеться згадати про боротьбу з корупцією – ми пам’ятаємо про завдання, отримані Україною від Європейської комісії, необхідні для руху вперед у напрямку переговорів про вступ до ЄС. Як це можна пов’язати зі співпрацею з вашого боку?

– Перш за все, я хотіла би скористатися можливістю, щоб подякувати українському уряду за дуже хорошу співпрацю (…). Він функціонує у дуже складній ситуації, тому що триває війна (…). По-друге, звичайно, вступ – це процес, і я розумію, що вступ обумовлений багатьма факторами. Звичайно, боротьба з корупцією, створення прозорості в державних закупівлях, судовій системі тощо – думаю, це також те, чого дуже чекають у Європейському інвестиційного банку. Адже, щоб заохочувати приватний капітал, мати можливість залучати більше фінансів, нам потрібна прозорість. Ми повинні показати, що Україна також є надійним партнером. Вважаю, що ці реформи важливі не лише для Європейського інвестиційного банку, а й для інших партнерів: МВФ, Світового банку та Міжнародного банку реконструкцій та розвитку, також – комерційного сектору. Адже забезпечення цих реформ, зменшення ризиків в інвестиційному середовищі – це те, на що дуже очікує також приватний сектор. Тож, вважаю, це безпрограшна історія як для України, так і для ЄІБ, якщо реформи будуть реалізовані.

– Ви знаєте про плани, які 9 листопада мають бути оголошені Європейською комісією щодо фінансування України 2023 року на суму 18 мільярдів євро — 1,5 мільярда на місяць. Цього року ми бачили, що з певних причин були затримки у виділенні макрофіну Україні з боку ЄС – інколи виникали труднощі з пошуком консенсусу всередині держав-членів Євросоюзу. Отже, чого можемо очікувати з боку Європейського інвестиційного банку? Чи можливі затримки у траншах, якою може бути причина і як діяти Україні, щоби такого сценарію уникнути?

ЄІБ цілковито підтримує це передбачуване, стабільне рішення для України на 2023-й. Підготовка пакету Єврокомісією — досить позитивний сигнал

– Сьогодні (08.11.2022 – ред.) я долучалася до зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів фінансів. Слід сказати, реакція (на представлення плану фінансування України єврокомісарами – ред.) була позитивною, тому не думаю, що цей пакет (18 мільярдів макрофіну – ред.) буде затриманий. Європейський інвестиційний банк цілковито підтримує це передбачуване, стабільне рішення для України на 2023-й. Адже в Україні мають знати, якою буде підтримка наступного року. Треба сплачувати зарплати, пенсії, підтримувати роботу адміністрацій тощо. Тож, думаю, підготовка пакету Єврокомісією – досить позитивний сигнал. Комісар Домбровскіс (Валдіс Домбровскіс – ред.) та комісар Хан (Йоганнес Хан – ред.) представили пакет (на засіданні міністрів фінансів країн ЄС – ред.), і я чула, що реакція була досить позитивною. Отже, ми цей пакет вітаємо. Сподіваємося, що досить скоро він буде затверджений (…).

– Чи були заперечення від угорської сторони?

– Я чула досить позитивні відгуки. Це все, що я можу сказати. Отже, ЄІБ вітає ініціативу, я вважаю її напрочуд потрібною, і з українського боку на неї чекали. (…) Цей пакет буде для фінансування нагальних потреб, щось на кшталт пакету екстреної допомоги. Але, звісно, це могло б бути в перспективі в поєднанні з кредитами ЄІБ, тому що ми весь час говоримо про гранти та державне фінансування. Нам потрібно подумати про мобілізацію приватного капіталу та кредитування, адже тоді ви зможете мати мультиплікатор, якщо мобілізуєте фінансування з приватних і державних ресурсів у плані кредитування. Ви зможете використовувати капітал багато разів. Якщо отримуєте тільки грант, ви витрачаєте грант і все. Тож, я вважаю, нам потрібно стратегічно подумати, як поєднати негайний пакет допомоги, який готує Єврокомісія, і перехідне фінансування у вигляді позик. В такому випадку можна фінансувати не тільки те, що потрібно сьогодні, а також проєкти, які є критично важливими завтра для майбутнього України.