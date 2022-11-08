Вибори в США і прогнози Бена Годжеса: до чого готуватися Україні?

Прогнози Бена Годжеса: коли буде перемога та як її досягти?

До літа 2023 року українські сили звільнять Крим, вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.

Націоналізація роздержавленого у 90-х

Україна перевела в державну власність 5 підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності та енергетичної сфери країни. Це заводи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗа», а також енергетичні компанії Ігоря Коломойського «Укрнафта» та «Укртатнафта».

Після закінчення війни активи обіцяють повернути власникам або компенсувати їхню вартість. Експерти пророкують судові позови через примусове відчуження майна та порушення права власності.

Вибори в США і підтримка України

Сьогодні у Сполучених Штатах Америки день виборів. На кону 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Голосування визначить ідеологічну конфігурацію Конгресу та задасть тон політичним дискусіям у Вашингтоні. Експерти припускають, що республіканці візьмуть більшість у палаті представників, а це може обмежить здатність Джо Байдена ухвалювати рішення, зокрема і щодо допомоги України.

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