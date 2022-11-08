Генерал Годжес назвав «5-6 речей», які має зробити Захід, щоб допомогти Україні в ситуації з Іраном

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що є «є п’ять-шість речей», які Захід має зробити, щоб допомогти Україні в ситуації з Іраном, який постачає Росії безпілотники і, ймовірно, готується постачати балістичні ракети.

«По-перше, ми повинні викрити, про що саме домовились у Кремлі з Тегераном. Чому іранці надають зброю, ризикуючи посилити санкції в той час, коли переглядається ядерна угода? Навіщо їм це робити? І я припускаю, що це якось пов’язано з тим, що Росія пропонує ядерну зброю чи ядерні можливості, чи ділиться знаннями, чи чимось подібним, щоб допомогти Ірану. Тож це треба викрити», – сказав Годжес.

По-друге, за словами генерала, країни-партнери повинні допомогти Україні знайти способи «протистояти різним безпілотникам і балістичним ракетам».

«Треба негайно надати більше можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, а також будь-які новітні можливості для збивання безпілотників. Ми повинні шукати способи перервати шляхи їхнього постачання. Як ці дрони потрапляють з Ірану в Росію чи в Крим? Я маю на увазі, що на цьому шляху повинні бути способи зупинити це. А потім, звісно, дістатися і до їхнього джерела», – додав Годжес.

За його словами, якщо Захід не може змусити Іран припинити виробляти і доставляти ці безпілотники до Росії, «то, можливо, повинні відбуватися якісь вибухи на заводах, які не можна пояснити, автомобільні інциденти з людьми, які беруть участь у цьому процесі в Ірані».

«І, звісно, іранські техніки, які в Криму допомагають росіянам, вони теж мають стати вимираючим видом», – наголосив генерал.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

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