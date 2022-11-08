ГУР стверджує, що деталі іранських дронів виготовили після вторгнення Росії до України

Деталі дронів з Ірану, використаних для ударів по Україні, були виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 8 листопада.

Про це, за заявою, представник ГУР розповів Суспільному мовнику.

«Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році», – заявив він.

За даними представника розвідки, Mohajer зібраний із деталей з різних країн. Більшість комплектуючих зі Сполучених Штатів, також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

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«Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва», – йдеться в коментарі представника розвідки.

Спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі повідомив раніше, що Іран передавав Росії свої дрони-камікадзе вже після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану визнало, що країна надавала дрони Росії, але стверджувало, що це відбувалося за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.