ISW: Росії складно зберегти темп атак на інфраструктуру України через виснаження арсеналу високоточної зброї

Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї і зазнали значних втрат в авіації, тому, ймовірно, їм буде важко зберегти поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру, повідомив у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники згадали заяву головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який сказав, що Росія втратила в Україні вже більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років, а також прогноз британської розвідки про те, що російські сили навряд чи компенсують свої авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків.

«Представник ГУР України Вадим Скібіцький у коментарі Economist 7 листопада заявив, що російські війська використали понад вісімдесят відсотків своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії ударів по українській інфраструктурі та що в російських військ залишилося тільки 120 ракет «Іскандер». Раніше ISW прогнозував, що Росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї у кампанії проти української критичної інфраструктури, яка має на меті зламати волю народу України (але вкрай малоймовірно, що це вдасться)», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зауважили, що 7 листопада українські джерела повідомили, що українська влада й інженери можуть відновити подачу електроенергії до нормального рівня за кілька тижнів, якщо швидкість російських ударів по критичній інфраструктурі різко сповільниться.

«Скібіцький також повідомив, що російські офіційні особи досягли домовленості з офіційними особами Ірану про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Раніше ISW оцінювало, що російські сили все більше покладаються на системи зброї іранського виробництва для підтримки скоординованої ударної кампанії по українській критично важливій інфраструктурі», – йдеться у звіті.

У відеозверненні ввечері 6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що армія Росії може готувати нові масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі.

«Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все – енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети», – наголосив він.

7 листопада Росія не атакувала ракетами українську енергетичну інфраструктуру. Попередні масовані удари відбулися 10, 17, 22 і 31 жовтня. Чи став причиною відсутності атаки 7 листопада брак ракет, наразі не зрозуміло.

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Про те, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило минулого місяця видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.

1 листопада американський телеканал CNN із посиланням на західних чиновників повідомив, що Іран готується відправити Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» і чергові ударні безпілотники.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про відсутність «ефективного захисту» від ракет, які Росії погодився надати Іран.