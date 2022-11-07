Розвідка Британії пояснила, чому Росія не має переваги в повітрі у війні проти України

Британська розвідка заявляє, що відсутність переваги Росії в повітрі у війні проти України зберігатиметься найближчими місяцями.

У своєму звіті 7 листопада, поширеному Міноборони Великої Британії, розвідка згадала заяву головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який сказав, що Росія втратила в Україні вже більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років.

«Незважаючи на те, що ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, відсутність переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО», – йдеться в повідомленні.

«Це навряд чи зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати Росією літаків, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових авіасуден. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації», – додали в розвідці.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 277 літаків та 260 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.

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