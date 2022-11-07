У Повітряних силах ЗСУ пояснили, для чого Росія економить залишки ракет «Іскандер»

Росія економить залишки ракет «Іскандер» для того, щоб мати «стримуючу силу». Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 7 листопада.

«По українській території «Іскандери» давно не застосовувались. «Іскандери» їм потрібні, щоб мати певну стримуючу силу. Вони зайшли уже в запас НЗ (недоторканних запасів – ред.), вичерпали уже і звідти ті ракети. Ми знаємо, що «Іскандери» можуть нести і тактичний ядерний заряд, тому вони не можуть собі дозволити всі ці ракети випустити (зараз – ред.). Тому противник закуповує дешеві безпілотники», – пояснив він.

7 листопада Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що у Росії наразі залишилось 120 ракет «Іскандер».