Російські війська випустили 6 ракет по Покровську, три з них поцілили в школу – Тимошенко

Російські війська завдали ракетного удару по Покровську, що на Донеччині, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 3 листопада.

«Російські терористи нанесли шість ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста», – заявив він.

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Наразі встановлюються наслідки влучань, а також місця, куди влучили ще дві ракети.

За даними Генерального штабу, від початку доби 3 листопада російські війська завдали трьох ракетних та 16 авіаційних ударів по Україні.