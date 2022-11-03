Зеленський обговорив «російський повітряний терор» із президенткою Молдови

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду – про це він заявив увечері 3 листопада.

«Обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову», – повідомив Зеленський.

Він додав, що сторони обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови.

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Санду наразі не коментувала розмову публічно.

Уранці в понеділок, 31 жовтня, кілька будинків були пошкоджені в молдовському селі Наславча на кордоні з Україною після того, як ракета, збита українськими силами, влучила в північну частину села, повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Як наслідок, Молдова оголосила персоною нон ґрата представника російського посольства в Кишиневі.