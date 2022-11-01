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Ракети РФ долетіли до Молдови (відео)

Ракети РФ долетіли до Молдови (відео)
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Ракети РФ долетіли до Молдови (відео)

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Російська ракета, збита українською ППО вранці 31 жовтня, впала на околиці прикордонного молдовського села Наславча. Про це повідомили в уряді Молдови. Це перший подібний інцидент від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ударна хвиля від вибуху, спричинена падінням основної частини ракети на землю, вибила вікна, а частини ракети, яка розпалася, пошкодили дахи осель. Постраждали 26 будинків. Місцеві жителі розповіли Радіо Свобода, що головне їхнє побоювання полягає в тому, що російські бомбардування можуть пошкодити сусідню дамбу на річці Дністер і затопити село. (Відео Молдовської редакції Радіо Свобода)

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