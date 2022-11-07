Білий дім: підтримка США України буде «непохитною» у разі перемоги республіканців на виборах

Білий дім заявляє, що підтримка США України буде «непохитною», навіть якщо республіканці, які висловили стурбованість рівнем витрат, виграють проміжні вибори.



«Ми впевнені, що підтримка Сполучених Штатів буде рішучою і непохитною», – сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує агенція AFP.

Вона сказала, що президент США Джо Байден «відданий роботі на двопартійній основі, як він це робив, для підтримки України».

Читайте також: Контроль над Конгресом може змінитися наступного тижня. Що це означає для допомоги США Україні?

Нинішній лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив минулого місяця, що американські виборці не виписуватимуть Україні чеки без позначення суми в умовах рецесії.

Сенатор від Республіканської партії Роб Портман у ході візиту до Києва 4 листопада зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».

8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.