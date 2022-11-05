Контроль над Конгресом може змінитися наступного тижня. Що це означає для допомоги США Україні?

У вересні українські війська розбили російську армію на північному сході Харківщини, здійснивши приголомшливий контрнаступ завдяки рішучості українців, розумній тактиці бою та потужній зброї Заходу.

Сполучені Штати надали більше зброї, фінансової підтримки та іншої допомоги, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті: понад 60 мільярдів доларів після вторгнення Росії в лютому, яке стало початком найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни.

Ця підтримка зберігається, незважаючи на глибокі міжпартійні розбіжності у Вашингтоні. Ці розбіжності в повній мірі проявилися під час виборчої кампанії до Конгресу, кульмінацією якої стане голосування 8 листопада. Поки війна з Росією не стала найголовнішим приводом стурбованості американців, все більша кількість законодавців-республіканців – і менша кількість демократів – висловлюють побоювання щодо безстрокових фінансових зобов’язань перед Україною.

Опитування показують, що республіканці можуть отримати контроль над Палатою представників, де вони можуть зайняти всі 435 місць. Контроль над Сенатом, де змагаються за 34 зі 100 місць, є відкритим питанням, і лише кілька місць визначають, хто визначить порядок денний палати. Демократи контролюють обидві палати з 2020 року.

Лідери республіканців кажуть, що прихильність США Україні не може бути необмеженою. «Я думаю, люди переживатимуть економічний спад і не виписуватимуть Україні чек без позначення суми. Вони просто не будуть цього робити», – сказав в інтерв’ю виданню Punchbowl News Кевін Маккарті, який стане лідером Палати представників, якщо республіканці отримають контроль над нею.

Як спікер Палати представників Маккарті мав би широкі повноваження призначати скептично налаштованих до України законодавців головами комітетів з питань бюджету та закордонних справ, а також право вирішувати, які законопроєкти виносити на голосування.

Опитування перед виборами показують, що рекордна інфляція, ціни на бензин, зростання рівня злочинності, загрозлива рецесія та інші економічні проблеми займають перше місце в списках американських проблем, на яких традиційно фокусуються республіканці. Війна в Україні, брязкання ядерною зброєю Росії та інші питання зовнішньої політики мало помітні у виборчих кампаніях по всій країні чи в рекламі, яка заполонила телевізори американців.

Тим не менш, невелика кількість законодавців Конгресу публічно поставили під сумнів постачання зброї президентом Джо Байденом Україні. У травні Палата представників проголосувала 368 проти 57 за законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Усі 57 голосів «проти» були від республіканців. Законопроєкт остаточно схвалив Сенат, але таке голосування було ознакою невдоволення крила Республіканської партії, яке критикувало багаторічні війни США в Іраку та Афганістані.

Джон Гербст, колишній посол США в Києві, назвав коментарі Маккарті тривожними, але не очікував, що контроль республіканців над однією чи обома палатами Конгресу істотно вплине на підтримку України. «Я впевнений, що ми продовжуватимемо надсилати значну допомогу Україні, – сказав Гербст, який зараз є аналітиком Atlantic Council. – На мій погляд, це правдоподібно, оскільки ми даємо так багато, але я був би здивований, якби наша підтримка суттєво впала», – сказав він Радіо Свобода. Більшість республіканців, здається, розуміють необхідність військової допомоги, каже Гербст.

Водночас, якщо республіканці візьмуть контроль над Сенатом, Мітч Макконнелл стане лідером цієї палати. Багаторічний сенатор був більш рішучим у своїх публічних заявах на підтримку України. «Допомога Україні – це не якийсь приємний символічний жест. Це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників, – сказав він у вересні, виступаючи в Сенаті. – Адміністрація Байдена та наші союзники повинні зробити більше, щоб надати Україні інструменти, необхідні для боротьби з російською агресією».

Сумніви демократів

Сумніви висловлюють не лише республіканці. Минулого місяця 30 депутатів Палати представників від Демократичної партії, які входять до лівої Прогресивної фракції Конгресу, надіслали Джо Байдену лист із закликом до його адміністрації, серед іншого, вести переговори з Кремлем про припинення війни. Лист, який було складено місяцями раніше, до контрнаступу України на Харківщині, було відкликано через кілька днів після критики з боку колег-демократів, у тому числі деяких підписантів.

Тим не менш, будь-які ознаки того, що республіканці – або демократи – охолонуть щодо збільшення допомоги Україні, можуть підбадьорити президента Росії Володимира Путіна.

«Повідомлення США мають вирішальне значення для впливу на плани Москви щодо України, – написав у Twitter 24 жовтня Роб Лі, колишній морський піхотинець США та військовий експерт із Королівського коледжу Лондона. – Якщо Кремль вважатиме, що США віддані довгостроковій підтримці України, він, швидше за все, піде на переговори раніше».

Конгресмен Майк Тернер, який може очолити комітет з розвідки Палати представників, якщо республіканці отримають контроль, заявив, що «ніхто в керівництві республіканців не закликав припинити допомогу Україні».

Під час візиту до Києва 3 листопада сенатор-республіканець Роб Портман і сенатор-демократ Кріс Кунс підтвердили підтримку США президента Володимира Зеленського та заявили, що вона продовжуватиметься, незалежно від результатів проміжних виборів. «Я впевнений, що двопартійна потужна американська підтримка боротьби українського народу продовжиться в Конгресі», – сказав Кунс пізніше журналістам.

Хліб-з-маслом, не зброя-з-маслом

Опитування громадської думки, під час яких в американців питали про їхні погляди на Україну, дають неоднозначну картину.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Pew Research у вересні, зростає кількість республіканців і прихильників республіканців, які кажуть, що Вашингтон надає занадто багато допомоги Україні: 32 відсотки у вересні, порівняно з 17 відсотками в березні. Серед демократів 11% вважають, що Сполучені Штати надають надто велику підтримку, порівняно з 8% у травні. Загалом опитування показало, що близько 18 відсотків американців вважають, що Вашингтон не надає достатньої підтримки – порівняно з 42 відсотками в березні.

Деякі конгресмени висловили занепокоєння тим, як Україна використовує допомогу США, що є віддзеркаленням репутації її як країни, де поширена корупція та слабке верховенство права. Даніель Вайдіч, чия вашингтонська компанія Yorktown Solutions займалася лобіюванням від імені України, сказав, що Київ повинен зробити «кращу роботу», пояснюючи, як вони використовують допомогу, особливо в невійськовій сфері. За його словами, Україні доведеться застосувати більш «нюансований» підхід, звертаючись до республіканців і демократів.

Назріває рецесія

Голосування 8 листопада називають «проміжним», тому що воно припадає на середину чотирирічного терміну Джо Байдена, демократа. Історично склалося так, що партія, яка контролює Білий дім, майже завжди втрачає місця в Конгресі на проміжних виборах.

Крім того, історично склалося, що економічні питання є основними рушійними силами американських виборців. Якщо економіка США зануриться в рецесію в найближчі місяці, як очікують багато економістів, підтримка таких високих рівнів допомоги Україні може ще більше ослабнути.

Тим не менш, докази російських воєнних злочинів можуть компенсувати втому від України на Заході, сказав Вільям Кортні, колишній посол США та аналітик RAND Corporation, вашингтонського аналітичного центру, який частково фінансується Міністерством оборони США. «Оскільки українці звільняють території, які були окуповані росіянами, і звірства надалі будуть розкриватися, це посилить політичну підтримку України в Сполучених Штатах і Європі, – сказав він Радіо Свобода. – Поки українські війська зберігають динаміку на полі бою, немає жодних ознак того, що навіть за деяких зрушень, наприклад, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників, це вплине на обсяг допомоги».

Побоюючись скорочення під контролем республіканців, деякі прихильники наполягали на обмеженні додаткової допомоги Україні в грудні, перш ніж новий Конгрес офіційно почне роботу наступного місяця. Допомога буде частиною більшого законопроєкту про витрати, щоб забезпечити постачання зброї та гуманітарної допомоги до 2023 року.

Члени Українсько-американської координаційної ради, організації діаспори, поїдуть до Вашингтона після виборів, щоб лобіювати додаткову допомогу цього року. Прессекретар Андрій Добрянський сказав, що рада також заохочує українців, які проживають у Сполучених Штатах (за оцінками, це понад 1 мільйон осіб), зустрітися зі своїми представниками після виборів і заохотити їх відвідати країну. «Ми хотіли б переконатися, що допомога Україні триватиме, що би не трапилося, – сказав він Радіо Свобода. – Привезіть їх в Україну. Це інструмент номер один для адвокації для України».

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Майк Екель у Празі та AP.