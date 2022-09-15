«Про жахи блокади Маріуполя та російського полону». Тайра дала свідчення Гельсінській комісії США

Українська волонтерка та перемедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яка кілька місяців перебувала у російському полоні, дала свідчення Гельсінській комісії США.

Її представила колишня народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах (2014–2019) Ганна Гопко.

«Я відвідала Гельсінську комісію у квітні у футболці з фотографією Юлії Паєвської а з написом «Звільніть Тайру». Таким чином я відстоювала звільнення Тайри, мирних українських громадян, захисників. Я досі не можу повірити, що Юля сьогодні перед вами дає свідчення.. З початку російського вторгнення у 2014 році Тайра врятувала 700 людей, навчила першій медичній допомозі близько 10 000 (людей). Місія Юлі – рятувати життя. Місія України – перемогти тоталітарний колоніалізм, перемогти тюрму народів», – заявила Гопко.

У свою чергу, посол України у США Оксана Маркарова наголосила, що свідчення Тайри Гельсінській комісії США – «дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів».

«Це дуже важливі свідчення для притягнення Росії до відповідальності за всі ці злочини та для привернення уваги до необхідності збільшення спільних зусиль зі звільнення всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми», – написала Маркарова у фейсбук.

Юлія Паєвська (Тайра) і її водій потрапили в полон до російських військ 16 березня в Маріуполі Донецької області. Про її звільнення з російського полону стало відомо 17 червня.