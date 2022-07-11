«Там пекло. Я хочу, щоб всі повернулися додому» – інтерв'ю із Тайрою після полону

Юлія Паєвська з позивним «Тайра» – ще з часів Революції гідності відома як волонтерка та парамедик. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Тайра працювала у Маріуполі. Всередині березня потрапила у полон до російських окупантів. Своє звільнення 17 червня називає «дивом», а про пережиті жахи у застінках донецького СІЗО воліє не говорити.

Про що із заплющеними очима думала у моменти відчаю – після чергового допиту?

Що хотіли почути російські військові?

Скільки жінок було ще у камері? Хто всі ці українки?

Радіо Свобода зустрілося із Тайрою, яка вже третій тиждень лікується після перебування у полоні. Розмова – про російсько-українську війну, про життя до неї і про те, якою Юлія Паєвська хоче бачити Україну в майбутньому.

– Чому такий позивний – «Тайра»​?

– Я колись грала в таку гру «World of Warcraft», і мій персонаж був з іменем «Тайра». Я його назвала на честь відомо японського самурайського роду. (Рід, від якого бере початок японська традиція, згідно з якою державою керували тільки професійні військові – ред.)



– На сторінці благодійного фонду «Повернись живим» про Вас пишуть: «​Художниця, дизайнерка та викладачка айкідо з 20-річним стажем, ще на Майдані зуміла переорієнтуватися на новий фах». Стати тактичним медиком. Що Вас змусило кардинально змінити рід занять?



– Ну оскільки я викладач айкідо, звичайно, я займалася наданням допомоги і проходила спеціальні курси, як тренер. Все своє життя я займалася спортом, дуже різним: і по скелях лазила, і всякі інші такі ризикові речі, і мала вже досвід надання першої допомоги, домедички так званої.

І на Майдані, коли все почалося, я почала все, що можу робити. Першим днем став день, коли було протистояння на Грушевського.

– Потім були не одні курси за натівськими стандартами?

– Так-так-так. Я не думала, що я буду тактичним медиком на фронті, не думала, що я підпишу контракт, і прослужу в якості командира евакуаційного відділення військового госпіталя два роки і трошки більше. Я не думала, що опинюся в місті, яке є в облозі. Не планувала я всі ці роки бути на війні, абсолютно. Тобто я думала спершу, що я там трошки допоможу – армія оговтається, і буде справлятися сама, але після закінчення контракту існувала потреба в евакуації цивільних. Через те, що на лінію «скоряки» – цивільні швидкі – туди не їздять, і коли навіть не поранений, а просто у важкому стані, хтось захворів, треба його евакуювати, викликали нас.



– Ваші колеги і численні дописувачі в соцмережах, кажуть, що Ви врятували сотні людей, і навчили медичній справі, парамедичній, тисячі людей. Це правда?

– Ну, по-перше, я завжди наполягаю, що це не я особисто. Це завжди командна робота. Завжди є або і другий номер парамедик, або медик з підрозділу, який стоїть на лінії пораненого, якого ми евакуюємо. Або водій допомагає, якщо я сама в машині. Такий підрозділ, аби він працював, як годинник швейцарський – оце є реально круто. І я пишаюся ангелами.

Ми в Луганській області відпрацювали, а далі перемістилися на напрямок Маріуполя.



– Ви ірраціонально відчували, що може бути напад повномашстабний Росії на Україну?

– Звичайно, мозок відмовлявся повірить, а підсвідомість знала. Що буде щось дійсно страшне. І в моєму житті так завжди складається. Ну я не збиралася направду їхати на схід. В мене була класна партія тактичних цяцьок для медичних евакуаційних бригад. А тут Серж Марко їхав (український блогер– ред.), і він мені каже: «Я маю місце в машині, якщо маєш oось передати, то давай». Але, каже, я ще місце в машині маю під тебе. Якщо ти хочеш – поїхали. Я кажу – ну поїхали. Тобто це було незаплановано. 23 (лютого 2022 року – ред.) пізно вночі приїхали, і о третій з чимось нас розбудила війна.



– Впродовж бойових дій у Маріуполі, як Ви працювали, де Ви знаходилися?

– Я одразу поїхала до командира госпіталя, де я колись була командиром евакуаційного відділення. І кажу– чим я можу прислужитися державі у госпіталі? Він каже: «Тайра, ти будеш дуже корисна. Ставай на сортування». Дістаєш із машини тих хлопців, що привезли. І треба мати великий досвід для того, щоб зрозуміти, куди їх одразу направляти. Когось одразу на операцію. Когось на рентген. А комусь просто промити рану.



– Ви куди найчастіше відправляти тих, хто прибув до госпіталя?

– (Видихає) На рентген. Через те, що мінно-вибухових (поранень – ред.) було дуже багато, і уламки дуже такі підступні.



– Є відео з вашої нагрудної камери. Доводилося приймати у сортувальному відділенні, як Ви кажете, і дітей, і дорослих, усіх? І військових – і цивільних?

– Госпіталь нікому не відмовляв. Незважаючи на те, що умови були суто воєнні. Це місто в осаді. Місто, де не можна було дістати купу необхідних медикаментів. Але все рівень надання допомоги підтримувався надзвичайно високий.

– А епізод, де Ви плачете?

– Це тоді хлопчик помер. Мені здавалося, що я вже звикла до смерті, але направду – ні. І кожен боєць, котрий помирав у госпіталі, я дуже близько приймала до серця. А коли помирають діти... Дуже важко.

– Один із бійців «Азову» (окремого загону спецпризначення НГУ – ред.), з яким ми записували інтерв’ю, який теж перебував у Маріуполі, і на передовій перебуває зараз, казав, що на його думку, росіяни використовують тактику «выжженой земли». Тобто нічого не залишають від міста, а потім туди заходять. А на Вашу думку?

– Безперечно. Ну це ще психологічний фактор. Вони показують, що вони є сила, і своєю безжальністю намагаються залякати. Але щодо маріупольців: я бачила, як жінки вибігали і вітали українські танки, коли вони йшли захищати Маріуполь. Вони бігли, махали руками, кричали: «Ура! Хлопці, тримайтеся!»

15 числа (15 березня 2022 року – ред.)я поїхала з госпіталя. Я взяла автобус, забрала жінок дітей, які були в підвалах.



– Яка була причина, чи там було уже неможливо фізично знаходитися?

– Фізично я могла би, але госпіталь в той день двічі обстріляли з міномета.

Я планувала їх довести до Запоріжжя. Я була абсолютно певно, що буде як завжди. Бо скільки разів волонтери вивозили цивільних, проблєм ніколи не було. Ну зупиняли автобус. І їхали далі. Але цього разу, вони, певно, впізнали мене. Одразу, я думаю, що одразу. І нічого не пояснюючи, мене забрали, і допит перший стався вже за три дні. Тобто через три дні я опинился в Донецьку. Подробиці розказувати не буду. Поки що не можу.



– Відповідно і про катування?

– Я можу сказати, що були. А які саме, я не буду уточнювати. Це було дуже страшно. І дуже важко.



– Коли на російському телебаченні почали виходити матеріали про Вас: вас змусили дати ці інтерв’ю? Чи Ви навіть не знали, що Вас зараз будуть фільмувати?

– Абсолютно. Я не мала жодного уявлення. Мене просто в мішку на голові привели, посадили. Зняли мішок і почали задавати питання. Я не одразу зорієнтувалася, бо я після допиту була в той час. І трошки така… Потім я зібралася, і почала думати – нащо все це робиться? Включила «покер фейс».

– А на що хотіли Вас вивести і на допиті, і російські, як ви кажете, журналісти? Що вони хотіли від вас почути?

– Почали вони з того, що я з «Азову». Що це злочин для них. Я не стала їм брехати. Я не з Азову, і ніколи в складі «Азову» не була. Я про це їм постійно казала. Вони намагалася з мене це признання (пауза – ред.) вичавити. Мене батьки вчили не брехати – я й не брехала. Далі почали – це вже коли вони певно що оту версію сплели, шо «я вбила батьків дітей».



– Цивільних, яких Ви хотіли вивезти із Маріуполя?

– Ну так, так. Я просто з-під обстрілів, щоб вони вижили. Почали вимагати, шоб я зізналася, шо я їх вбила. Ну це абсурд був.

Психологічний тиск, окрім там інших способів дознання – це найстрашніше. Бо цей тиск не припиняється ніколи. Тобто тобі постійно намагаються промити мозок.



– Зокрема що Вам хотіли нав’язати російські військові?

– Ну що треба підкоритися волі Московії. Що Росія «великая страна». Ми співали російський гімн, мінімум три рази на день, іноді до двадцяти. Портрет Путіна висів в камері, в кожній камері. І вони перевіряють, якщо гімн не вивчений – вони б’ють. Я після контузії той гімн не змогла вивчити. За то мене побили. Камера була три на шість метрів. Там одночасно знаходилося 22 жінки. Більше, ніж місяць, навіть два, вони там знаходилися. І було 10 цих нар двоповерхових. І їх стан (полонених – ред.) був надзвичайно важкий. Вони не мали жодної інформації про сім’ю, про своїх дітей, і вони божеволіли від того. Це були або військові, або з Національної гвардії кухарі, діловоди– ті, що не мають стосунки безпосередньо до зброї. Це правда. Дехто з них прийшов на фільтрацію. Також медики страждають дуже.



– Раніше Ви казали, що з Вами в полоні була одна жінка, вагітна на 7 місяці? – Це не зі мною, це в іншому місці, але я точно знаю, що вона є там. І її ще не обіняли. І це є велика проблєма. І ми мусимо її витягти, як і всіх інших.

– Під час Вашого перебування у полоні, були такі моменти у Вас, коли зневіра брала?

– Відчай був. Мені було дуже страшно постійно. Я не скажу, що я там не боялася. Це буде брехня. Я боялася. Зневіра – ні. Я знала, що все буде добре. Не знаю, звідки та віра бралася. Можливо, я відчувала підтримку, і я відчувала цей двіж. І я хочу подякувати всім-всім, хто сказав, хоча б слово підтимки.



– Як Ви дізналися про те, що з полону Вас звільнять, повернуть додому, і чи пригадаєте обставини того дня?

– Попросили записати відео – попросили, не наказали, а попросили – що їжа нормальна, умови нормальні, я жива, і дякую усім, хто пам’ятає. Я не побачила в цьому якогось там занадто великого горя, я це зробила. Вони мені сказали, що це відео необхідно для обміну. Тобто можливий обмін. І сказали, що я справлюся. Тобто я дочекаюся. Доживу до обміну.

Я взагалі про це старалася не думати. Я просто закривала очі. Я бачила Київ, я бачила друзів, сім’ю. Я бачила різні картинки з майбутнього, і я думала, що це мені знак, що я повернуся. І так сталося.



В один день відкрилася кормушка, і вєртухай сказав: «Тайра! С вєщамі на вихад» (оригінальна вимова збережена – ред.). Ну там речей в мене як таких не було. Це якійсь в цивільному житті абсолютно смішні речі. Якійсь молитви написані на папірцях з-під пачок цигарок. Це 90 псалом Давида. Взяла зимову фліску, яка була зі мною. І коли відкрили двері камери – я зробила крок вперед. Мене посадили в машину, дуже обережно довели. А, з мішком на голові вивели, посадили в машину, зняли мішок, і повезли із міста. Нічого не пояснюючи, нічого не кажучи. І коли ми вже від’їхали так на нормальну відстань, я запитала – де ми їдемо? Мені сказали – тебе міняють. Далі я не можу розповідати.



– Чи відповідає дійсності інформація (російських змі – ред.), що на території так званої ДНР вам могла загрожувати страта?

– Так, мені висунуте звинувачення за розстрільною статтею. Не можу коментувати, але, блін, це дуже смішно. Я коли скажу, всі будуть довго сміятися. Тобто абсурдне абсолютно звинувачення. Це не має стосунку до вбивства чи щось так. Вони намагалися мені й це пришити, що я там приймала участь в бою. (Сміється – ред.) Ну ми на різних мовах з ними розмовляємо.



– При тому, що в житті, якщо говорити буквально, Ви російськомовна?

– Абсолютно. Я з російськомовної сім’ї. Моя сім’я – це сім’я військових. І я вихована в таких традиціях, що Батьківщину треба захищати. Присяга для мене абсолютно не порожній звук.



– Є якась перша справа, яку Ви зробили, коли повернулися у Київ?

– Так, я намагалися з'ясувати, які справи, як ідуть обміни. Там є справжнє пекло. Це просто жах. Я хочу, щоб всі повернулися додому.

А офіційно – я ще в госпіталі. Мене вже відпускають погулять, але я ще там. Ну я не хочу всі моменти озвучувати. Маю проблеми після контузії і ударів в голову, ну так м’яко скажемо. В мене падає зір дуже сильно. В мене проблеми зі слухом. Бувають головні болі, слава Богу, не дуже часті. Моя спина, хребет дає себе знати досить серйозно. І протези, я маю два ендопротези, вони теж передають привіт. Мій теперішній стан не дає мені можливості повернутися на фронт. Шоб не стати для підрозділу, де я попаду, щоб не стати їм на заваді виконувати свої бойові обовязки. Бо якщо мені скрутить спину – бійці замість того, шоб воювати, будуть евакуювати медика. Ну це брєд. (Сміється – ред.)

– Як, на Вашу думку, війна розвиватиметься Росії з Україною?

– Я думаю, що це буде тривати ще довго. Тобто нам не варто розслаблятися.

Росія постійно буде намагатися її роздмухувати, допоки не втратить волю.

– Яким майбутнє України Ви бачите?

– По-перше, я бачу незалежною, я бачу членом НАТО, і в України надзвичайний народ, просто фантастичний, і він її врятує.

– Повномастштабне російське вторгнення, воно в світоглядному сенсі Вас змінило? Тайра до 24 лютого, і Тайра – яка після, це різні люди чи ні?

– Ну звичайно. Я можу сказати, що я з цього взяла урок. Оцінюючи дії, я впевнена, що щире відчуття своєї правоти, і розуміння, що ти правий, може зробити диво. Ну, моє звільнення – це диво. Звільнення крайнє, я не кажу останнє, я кажу крайнє – це теж диво. І це можливо. Тобто межі немає. Треба просто виконувати свою роботу. Тобто – не бійся, і все буде добре.