Допомога «важлива як ніколи»: Зеленський подякував США за додаткові 12,3 млрд доларів підтримки

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку для України.

«Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгрес США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави», – написав він у своєму твітері.

Зеленський вказав на те, що закон передбачає фінансування оборонних програм для України, а також надання прямої бюджетної підтримки.

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«Ця допомога сьогодні важлива як ніколи», – прокоментував президент України.

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав закон, який передбачає фінансування федерального уряду до середини грудня і виділення допомоги Україні в розмірі понад 12,3 мільярда доларів.

Нові кошти для України будуть додані до вже затверджених цього року 40 мільярдів доларів. Білий дім заявив, що близько 75 відсотків цієї військової та пов’язаної з нею підтримки було надано або вже освоюється.