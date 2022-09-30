США, Канада і країни Балтії висловилися щодо заявки України на вступ у НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «підтримує політику відкритих дверей НАТО», коментуючи заявку України на вступ.

Як передає «Голос Америки», про це він сказав час спільної пресконференції із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись», – прокоментував Блінкен.

Очільниця МЗС Канади, у свою чергу, заявила: «Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО».

Блінкен та Жолі також засудили російські псевдореферендуми в Україні та спроби анексувати українські території.

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс і міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомили, що повністю підтримують вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз», – написали глави МЗС у твітері в п’ятницю ввечері.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Цьому передувало підписання президентом Росії указів про анексію окупованих РФ територій чотирьох областей України.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО «лишаються відкритими» для вступу нових членів.