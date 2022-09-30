НАТО вже розуміє, що Росія не може заблокувати і не заблокує вступ України в Альянс – Подоляк

У НАТО розуміють, що нині вже немає додаткових важелів обмежити Україну у її бажанні вступити в Північноатлантичний альянс, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

«НАТО вкрай важливо зрозуміти і вони це розуміють, що немає вже додаткових важелів обмежити Україну: вступити чи не вступити, що не треба звертати увагу на всі ці пропозиції Росії: а давайте ви не будете брати тих чи інших членів. НАТО вже розуміє, що Росія не може заблокувати і не заблокує наш вступ до НАТО. Сьогодні відбулися фундаментальні, цивілізаційні дії – Росія цим шоу у Кремлі показала, що вона вкрай неадекватна. З іншого боку, Україна довела, що ми захистимо свою свободу, але для України і Європи важливо, щоб ми були разом в якості одного альянсу. І це один із форматів європейської безпекової архітектури», – сказав Подоляк.

Коментуючи рішення подати заявку в НАТО, представник ОПУ зазначив, що переговори з партнерами йшли до цього.

«Безумовно, вони (партнери – ред.) розуміли, що Україна буде йти цим шляхом, бо це правильна відповідь на пропагандистські ініціативи Кремля – «референдуми», визнання, невизнання... Ми розуміємо, що основна справа буде зроблена ЗСУ, але ми розуміємо, що потрібен певний символізм, який обнуляє кінцеві цілі так званої спеціальної операції Росії. Сьогодні поставлена крапка – не буде ніякого переговорного процесу. Бо ми по-різному дивимося на фіналізацію цієї війни. Ми точно будемо в НАТО», – додав Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Цьому передувало підписання президентом Росії указів про анексію окупованих РФ територій чотирьох областей України.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО «лишаються відкритими» для вступу нових членів.