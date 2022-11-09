Вибори у США: демократи можуть утримати контроль над Сенатом

У Сполучених Штатах за підсумками проміжних виборів, які відбулися 8 листопада, демократи можуть утримати контроль над Сенатом. У них зберігаються шанси на контроль і над Палатою представників, хоча, швидше за все, він все ж таки перейде до республіканців.

На ранок 9 листопада за часом Сполучених Штатів не є остаточними результати виборів до Сенату в пʼяти штатах. З урахуванням переможців, що вже визначилися, у демократів зараз 48 місць, у республіканців 47.

Демократи лідирують в Аризоні та Джорджії, і перемоги в цих двох штатах їм буде достатньо для отримання 50 місць у Сенаті нового скликання. Це дає їм більшість із урахуванням віцепрезидентки США Камали Гарріс – її голос стає вирішальним, якщо під час голосування число голосів є рівним. Є шанси у кандидата від демократів і на перемогу в Неваді.

Спостерігачі зазначають, що в таких штатах, як Пенсильванія та Нью-Гемпшир кандидати від демократів виступили краще, ніж передбачала більшість опитувань, і здобули впевнену перемогу.

На виборах до Палати представників, за даними RealclearPolitics, республіканці забезпечили собі перемогу у 199 округах, демократи у 174, ще у 62 округах результати поки що не визначені, відриви між кандидатами невеликі. За прогнозами, республіканці можуть претендувати приблизно на 220 місць, що дасть їм більшість лише у пʼять голосів. Нині у Палаті незначна більшість у демократів. Перед виборами більшість опитувань передбачала впевненішу перемогу республіканців.

Якщо республіканці здобудуть контроль над Конгресом, це дасть їм можливість блокувати більшу частину стратегії адміністрації Джозефа Байдена в наступні два роки, включно з протидією російській агресії в Україні. Деякі республіканці вже закликали скоротити допомогу Києву. Інші конгресмени з Республіканської партії виступають за її продовження, але за більш жорсткого контролю з боку Конгресу. В адміністрації Байдена запевняють, що підтримка України залишиться «непорушною і непохитною» і після проміжних виборів.