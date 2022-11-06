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Політика

«Українці переможуть, бо це війна за незалежність» – Борис Джонсон

Архівне фото. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до України. Київ, 9 квітня 2022 року

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вкотре зазначив, що й після відставки з посади голови уряду він і далі зосереджуватиме увагу на сприянні міжнародній допомозі Україні для захисту від російської агресії. Джонсон заявив, що Україна може і повинна перемогти у війні, яка стала для українців «війною за незалежність».

В інтерв’ю британському телеканалу Sky News Борис Джонсон сказав, що російський напад на Україну і протистояння Москви із Заходом привели до «критичного» етапу, і що «українська перемога стала б поворотним моментом для світу».

Ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу
Борис Джонсон

«Здобутки від продовження підтримки України величезні, бо ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу, і що ми готові відстоювати ті цінності у Європі», – переконує Борис Джонсон.

Джонсон наполягає, що зараз для міжнародної спільноти найголовніше – «виявляти стратегічну терплячість і далі підтримувати українців».

На думку британського політика, тепер небезпека полягає у спокусі піти на поступки Москві, і він назвав загрозою спроби підштовхування України до територіальних поступок Москві, що, за його словами, «лише заохотить Путіна до подальшої агресії».

Портрет Бориса Джонсона в галереї картин у столиці України. Київ, 6 липня 2022 року
Портрет Бориса Джонсона в галереї картин у столиці України. Київ, 6 липня 2022 року

«Америка позитивно здивувала»

Борис Джонсон дуже схвально відгукнувся про підтримку України, яку надають США.

«Джо Байден діяв абсолютно дивовижно і дехто можливо не очікує, що я таке скажу, але я справді вважаю, що Америка нас дуже позитивно здивувала», – додав Борис Джонсон.

Він також зауважив, що завжди є підстави турбуватися, що американське бажання підтримувати Україну може зменшитися, але наголосив, що у приватних розмовах, зокрема з республіканцями, бачив, що американські політики «розуміють важливість цієї боротьби».

Що далі для Джонсона?

Борис Джонсон після відставки залишається активним політиком – депутатом британського парламенту від урядової Консервативної партії, представляючи виборчий округ на заході від Лондону.

Моя робота полягає в тому, щоб піднімати питання нагальних потреб для України
Борис Джонсон

Він дає зрозуміти, що хотів би і далі брати участь в мобілізації міжнародних зусиль на допомогу Україні.

«Я вважаю, що моя робота полягає в тому, щоб піднімати питання нагальних потреб для України», – сказав Джонсон.

Британська газета Telegraph у жовтні повідомляла, що Борис Джонсон готувався створити фонд для збору коштів на допомогу Україні.

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