«Українці переможуть, бо це війна за незалежність» – Борис Джонсон

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вкотре зазначив, що й після відставки з посади голови уряду він і далі зосереджуватиме увагу на сприянні міжнародній допомозі Україні для захисту від російської агресії. Джонсон заявив, що Україна може і повинна перемогти у війні, яка стала для українців «війною за незалежність».

В інтерв’ю британському телеканалу Sky News Борис Джонсон сказав, що російський напад на Україну і протистояння Москви із Заходом привели до «критичного» етапу, і що «українська перемога стала б поворотним моментом для світу».

Ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу

«Здобутки від продовження підтримки України величезні, бо ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу, і що ми готові відстоювати ті цінності у Європі», – переконує Борис Джонсон.

Джонсон наполягає, що зараз для міжнародної спільноти найголовніше – «виявляти стратегічну терплячість і далі підтримувати українців».

На думку британського політика, тепер небезпека полягає у спокусі піти на поступки Москві, і він назвав загрозою спроби підштовхування України до територіальних поступок Москві, що, за його словами, «лише заохотить Путіна до подальшої агресії».

«Америка позитивно здивувала»

Борис Джонсон дуже схвально відгукнувся про підтримку України, яку надають США.

«Джо Байден діяв абсолютно дивовижно і дехто можливо не очікує, що я таке скажу, але я справді вважаю, що Америка нас дуже позитивно здивувала», – додав Борис Джонсон.

Він також зауважив, що завжди є підстави турбуватися, що американське бажання підтримувати Україну може зменшитися, але наголосив, що у приватних розмовах, зокрема з республіканцями, бачив, що американські політики «розуміють важливість цієї боротьби».

Що далі для Джонсона?

Борис Джонсон після відставки залишається активним політиком – депутатом британського парламенту від урядової Консервативної партії, представляючи виборчий округ на заході від Лондону.

Моя робота полягає в тому, щоб піднімати питання нагальних потреб для України

Він дає зрозуміти, що хотів би і далі брати участь в мобілізації міжнародних зусиль на допомогу Україні.

«Я вважаю, що моя робота полягає в тому, щоб піднімати питання нагальних потреб для України», – сказав Джонсон.

Британська газета Telegraph у жовтні повідомляла, що Борис Джонсон готувався створити фонд для збору коштів на допомогу Україні.