МЗС Чехії: вище російське керівництво має постати перед трибуналом за свої злочини

Керівництво Кремля має постати перед трибуналом за свої воєнні злочини в Україні, тому Чехія підтримує ідею створення такого трибуналу, повідомив голова МЗС республіки Ян Ліпавський у твітері.

«Чехія належить до країн, які хотіли б створення спеціального трибуналу, який буде судити найвище політичним керівництво росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за те, що розв’язали війну», – зазначив Ліпавський.

Він висловив задоволення тим, що Комітет у закордонних справах Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чеської Республіки, визнав нинішній російський режим терористичним.

«Російські дії є актами терору… Росія хоче викликати страх», – зазначив політик, додавши, що треба називати речі своїми іменами.

Міністр також непрямо піддав критиці тих, хто закликає владу України терміново почати мирні переговори з РФ. Він підкреслив, що наразі не на часі говорити про мир, адже Росія розуміє виключно силу.

«Потрібна жорстка позиція: якщо ми хочемо безпеки, мають діяти правила, які ми маємо забезпечувати на міжнародному рівні», – написав Ліпавський.

7 жовтня Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.