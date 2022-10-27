У Чехії засудили двох блогерів за розпалювання ненависті до біженців з України – ЗМІ

У Чехії двоє блогерів – Томаш Чермак та Патрік Тушл – отримали шість і десять місяців ув’язнення відповідно за розпалювання ненависті щодо біженців з України на відео, яке було опубліковано у соціальних мережах. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Згідно з матеріалами справи, у серпні двоє чоловіків у прямому ефірі транслювали відео з Нетовиць Кладненської області, де зневажливо відгукувалися про українців. Зокрема, на відео Чермак каже: «Українці починають множитись тут, одна демонстрація за іншою. Ми повинні почати діяти негайно, інакше ми потрапимо до пекла». Інший блогер Тушл також на відео називає українців «брудними».

Тушл на суді сказав, що не почувається винним, «нічого не маю проти українців загалом, але лише засудив дії деяких українських націоналістів».

Як пише «Чеське радіо», Тушл був раніше засуджений за крадіжку та погрози. Він вибачився за ненормативну лексику, визнавши, що форма відео була недоречною. Чермак сказав, що зробив помилку, а також визнав, що висловлювання були недоречними.

Прокурор у справі заявив, що вважає дії підсудних суспільно небезпечними. Про це говорив і суддя, вказавши, що слова на відео, могли призвести до негативних наслідків.