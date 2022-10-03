Чехія викликає посла Росії через спробу анексії українських територій

Чехія викликала російського посла в МЗС, щоб висловити протест проти спроби Москви анексувати окуповані українські регіони.



«У зв’язку з грубим порушенням міжнародного права та незаконною анексією території України я вирішив викликати посла Росії до МЗС», – написав глава чеського МЗС Ян Ліпавський у твіттер.



За його словами, Чехія не потерпить «злочинної агресії» та «крадіжки територій».



Кілька інших членів ЄС, зокрема Фінляндія і Польща, також нещодавно викликали російських послів у своїх країнах. МЗС Литви також висловило «рішучий протест» проти рішення Москви незаконно анексувати окуповані українські території. Крім того, Вільнюс через втручання у внутрішні справи Литви оголосило персоною нон-ґрата тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

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Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.